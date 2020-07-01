攔截墾丁客！高雄飯店搶三倍券+安心旅遊商機　房價最低999還有包月暢飲方案

▲HOTEL COZZI和逸飯店‧高雄中山館客房，雙人入住每房每人只要999。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

迎接後疫情時代，振興經濟措施正式開跑！振興三倍券1日開放第一波預購，加上安心補助旅遊，讓不少國內旅遊業者看好這波觀光景氣。高雄各大飯店也都推出超殺優惠，希望能攔截到要去墾丁遊玩的旅客，住宿優惠可搭配安心旅遊補助方案及三倍券，房價最低每人只要999，還有飯店推出「梭哈方案」，包月30天暢飲酒類。

迎接暑假檔期，和逸飯店高雄中山館分別對餐飲及住宿做出優惠，只要持三倍券消費，餐飲部分推出「三選二」，肋眼牛排、鮭魚菲力明蝦以及羊排任選2客加起來只要1500元；住宿部分透過官網訂房，也能同時使用三倍券及安心旅遊補助，雙人入住每房每人只要999元，首波活動自即日起至9月30日止。

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▲和逸飯店高雄中山館餐廳位於30樓，可俯瞰高雄港景。（圖／記者許宥孺翻攝）

和逸飯店高雄中山館協理薛又文指出，飯店擁有30樓高空可坐看高雄無敵港景，地點位於捷運站出口，從左營高鐵轉乘捷運就可抵達相當方便，這波優惠預期能增加8成以上住房率。

高雄中央公園英迪格酒店首度推出「梭哈優惠」，持3000元振興券可選擇4種梭哈方案，包括咖啡廳包月30天早餐組合、咖啡廳包月30天暢飲紅白酒、高空酒吧包月30天暢飲啤酒以及自助餐券6張，購買使用年限至12月31日止。

▲▼高雄英迪格酒店推出「梭哈優惠」，持振興券可選購包月暢飲方案。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄福華大飯店大手筆推出「住房3000送3000」活動，在今年12月29日前，平日入住豪華雙人房只要3000元，除贈送2客自助式早餐，再送價值3000元住宿、名品抵用券，可通用於高雄及台北福華飯店。

高雄福華大飯店副理劉佳貞指出，特惠活動從即日起開跑至8月31日，可以預訂至12月31日前住房，價格約下殺3折，預估住房率能提高4成，大約是500間訂房產值。

▲▼高雄福華大飯店推「住房3000送3000抵用券」。（圖／記者許宥孺翻攝）