睽違34年！110年全中運雲林縣揭牌　吉祥物搶先曝光

▲雲林全中運睽違34年，明年4月舉辦雲林縣110全中運，執委會今日於斗南田徑場揭牌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣將在2021年4月17日辦理全國中等學校運動會，距上一次辦理全中運至今已相隔34年，1日上午於斗南田徑場，舉辦全中運執行委員會揭牌與吉祥物發表記者會，縣長張麗善也宣示，「110全中運在雲林，正式起跑」，未來的十個月，展現縣府團隊精神辦理110全中運。

全中運執委會執委會揭牌後，接著吉祥物亮相，分別是「雲凌王子和蘭心公主」，希望能夠用不同的肢體動作意象，在全中運的競賽會場，帶來另一個吸精的亮點。110全中運將有21個項目登場，除了應辦項目田徑、技擊類和游泳等15個項目外，雲林縣發展重點項目自選項目滑輪溜冰，並且新增加了自由車、輕艇、划船、擊劍、木球等項目，也因為辦理項目特殊場地的因素，商借了南投、台中等縣市的場地。

雲林縣長張麗善、教育部人員、高中體育總會長官一同揭牌，選手代表為斗南高中學生沈智陞與麥寮高中學生楊睿萱，沈智陞為全中運鏈球金牌選手及2020亞洲青年國家代表隊，而楊睿萱為400公尺全國運二連霸、全中運跨欄金牌、2018世界中學400公尺第二名及2020亞洲青年國家代表隊選手，這兩位選手明年將代表雲林縣出賽，有希望將金牌留在雲林。

雲林縣長張麗善表示，希望把這個比賽辦得盡善盡美，以最好的一面，呈現給大家。除了硬體改善，縣府也為了激勵教練與選手在明年可以為縣爭光，特別針對在全中運得到前三名或是全國性賽得前二名明年會代表本縣出賽的選手，每個月提供3500元的培訓經費，教師也有補助教練指導費，希望老師能夠全心訓練選手，為縣爭取更多榮耀。

▲雲林縣110全中運吉祥物「雲凌王子和蘭心公主」，用不同的肢體動作意象帶來另一個吸精的亮點。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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