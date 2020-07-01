美女議員爆「盧」舊愛！閃婚大22歲學者不到半年　前男友控：1句話逼吐8萬8

▲雲林縣議員廖郁賢遭指控，因為不滿前男友小邱另結新歡，所以以各種行動企圖讓小邱的居酒屋「開不下去」。（圖／報系資料照）

圖、文／CTWANT

今年2月，29歲的時代力量（時力）雲林縣議員廖郁賢閃嫁簡姓助理教授，2人僅交往21天，且男方年長女方22歲。但甫升格「人妻」的廖女，卻遭1位「被分手」的舊愛「小邱」控訴為「恐怖情人」。小邱說， 2人在去年中早已分手1年多，但廖女竟因不滿他另結新歡在臉書「放閃」，除了狀告法院追討一筆「不存在」的10萬元幽靈債務，還到處放話說他是渣男，甚至揚言要讓他的居酒屋經營不下去！

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43歲的小邱在新北市新莊區輔大對面經營居酒屋「藍」，擁有阿美族原住民血統的他，五官輪廓深邃迷人，是當地女學生、OL族口中的「帥廚」。6月22日晚間，在該店暖色系燈光照映下，正在吧檯做料理的小邱更顯帥氣，然而，他卻不時露出無奈神情。

原來，走過約3個年頭的「藍」已在6月底熄燈，歇業原因竟與雲林縣議員廖郁賢與小邱過往的一段「感情債」有關，據悉，2人曾交往過5年，但早已分手約2年，至今仍「剪不斷理還亂」。

小邱說，去年他和另1新女友Cindy在一起後，5月左右在臉書、LINE動態上公開「放閃」，他們沒想到，這個平凡舉動竟惹怒了廖郁賢，「她（廖女）肯定是看到我們曬恩愛，才火大找碴。」、「就我對她（廖女）的了解，她確實是會這麼做的人。」果然，小邱不久就收到法院通知，指廖郁賢提民事訴訟，要向小邱要債，「但我根本沒欠她錢啊！」

▲小邱堅信自己因為在臉書上po出與妻子Cindy的放閃照，所以遭到廖郁賢的報復。（圖／讀者提供）

此外，小邱和Cindy也透露，廖女因仍有居酒屋臉書粉專的管理員權限，「我和Cindy一公開交往不久，她（廖女）竟然擅自關閉、刪除臉書，我們被惡整的那段時間，生意一直往下掉。」

Cindy則指出，廖女還一度打電話到居酒屋，表面上很客氣，之後卻上網發文誣賴，反指是她打電話向對方嗆聲，「她（廖女）曾說她在新莊『認識很多人，會讓我們的店沒辦法經營』，我聽了實在很擔心。」「她也會打電話給熟客，說小邱是個渣男，要熟客別來消費，還成立群組抵制居酒屋。」

▲今年2月，廖郁賢對外公開表示和交往僅21天、大自己22歲的簡姓大學助理教授閃婚。（圖／報系資料照）

針對一切指控，廖郁賢表示，是因小邱老婆打電話騷擾她，還對雲林議員們講她壞話，她覺得名譽受損，才會用「討錢」反擊，並非看到前男友交新歡才報復，且當初開店時，員工勞健保、買酒等都是她先墊錢，她強調有電話錄音，小邱也答應付10萬元。她也否認說過「要讓居酒屋無法經營」，也沒刪除居酒屋粉專、更沒成立群組罵小邱是渣男等。

至於自製訃聞向議會請款12萬元一事，她表示全家自小就被家族趕出，但爺爺過世，上面怎可以沒有她的名字？而且別的議員有家人過世，她也有付奠儀，「這筆錢是我幫爸爸要，我沒去公祭，是爸爸怕我受委屈，叫我別去。」至於斗六市長及其他民代對她提告，她認為自己身為議員，有權監督公眾事務，且可受公評，「要告就告吧。」

▲小邱和Cindy已登記結婚，面對廖郁賢的行為，2人表示將會同心面對所有困難。（圖／趙世勳攝）

29歲的雲林縣議員廖郁賢閃嫁大她22歲的簡姓助理教授，不僅地方轟動，消息還上了全國版新聞。但她過去曾交往的1位邱姓前男友（小邱），僅因和廖女分手後1年多，再和別人交往、PO照曬恩愛，竟慘遭廖郁賢狀告法院，指邱欠她10萬元債務。小邱不堪被女方用電話「盧」，隨口答應要給，沒想到竟遭錄音成了「證據」，最後只好認栽，乖乖付「根本不存在」的債務。

小邱回憶，他的居酒屋「藍」約於2017年間開張，當時仍未和廖郁賢分手，廖也常以「老闆娘」身分來招呼客人。然而，她在2018年間受時力徵召，投入九合一大選角逐縣議員後，便主動提出分手。

「去年3月，我交了新女友Cindy，7、8月左右吧，突然收到新北地院民事通知，說她（廖郁賢）要向我催討一筆10萬元債務，理由是當年居酒屋開張時，她幫忙行銷、打理店務的報酬。」小邱不解認為，自己哪有欠她錢？而且當時是她自願來幫忙，2人也沒簽什麼付錢文件。

在自覺「問心無愧」下，小邱選擇不甩法院通知，也未出庭，某天正在居酒屋忙碌時，竟接到廖郁賢的來電，一直質問他為何不還錢。由於想要快點結束通話，小邱最後隨口說了句：「隨便啦，那就算我欠妳10萬元好了。」豈料，這短短幾個字，卻變成了小邱的「呈堂證供」。

原來，這段對話全遭廖郁賢錄音，加上小邱後來還真得匯了1萬5千元到廖郁賢所指定的帳戶，法院收到這2大「證據」後，認定小邱「真的欠錢」，於是寄發「支付命令」，要求小邱必須償還剩下的8萬5千元。「我當時只是想，給她（廖郁賢）一點錢安撫，之後她應該就不會再來煩了，所以才匯了1萬5千元，完全想不到事後竟變這樣。」

▲小邱指控，因為廖郁賢的惡整，讓他辛苦經營多年的居酒屋只能結束營業。（圖／趙世勳攝）

前陣子小邱又收到法院通知，表示若未在期限內還清債款，將會強制執行、查扣財產，他敵不過壓力，便乖乖繳了8萬8千多元（3千多元為逾期利息），「我只能算了，她（廖郁賢）是議員又懂法律，民不與官鬥，我只希望花錢以後，未來可以不要和她有任何糾葛了。」

針對這些指控，廖郁賢表示，是因小邱老婆打電話騷擾她，還對雲林議員們講她壞話，她覺得名譽受損，才會用「討錢」反擊，並非看到前男友交新歡才報復，且當初開店時，員工勞健保、買酒等都是她先墊錢，她強調有電話錄音，小邱也答應付10萬元。她也否認說過「要讓居酒屋無法經營」，也沒刪除居酒屋粉專、更沒成立群組罵小邱是渣男等。

至於自製訃聞向議會請款12萬元一事，她表示全家自小就被家族趕出，但爺爺過世，上面怎可以沒有她的名字？而且別的議員有家人過世，她也有付奠儀，「這筆錢是我幫爸爸要，我沒去公祭，是爸爸怕我受委屈，叫我別去。」至於斗六市長及其他民代對她提告，她認為自己身為議員，有權監督公眾事務，且可受公評，「要告就告吧。」

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