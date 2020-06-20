雲林草嶺石壁300年九芎神木好靈應　民眾建廟祭祀

▲「九芎公廟」約3坪大，古色古香，一旁就是九芎神木。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣古坑鄉草嶺村石壁路有一棵樹齡約為300年九芎神木，當地人尊稱老樹為「九芎公」，原本只有「香位」一個小香爐供插香膜，後因神跡不斷，並幫助台北一位海產商事業版圖擴大，募集經費建廟立神位供信眾參拜，許多信眾上山祈求身體、事業、運途順遂，香火日益鼎盛，成為民眾造訪草嶺、石壁必訪的乖光景點。

古坑鄉草嶺村石壁這棵「九芎樹」其樹徑約為1.2公尺，胸圍達3.76公尺，樹高12公尺左右，冠幅約為100平方公尺，當地居民推測樹齡約為300年。

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說起九芎神木還真是多災多多難玉火燒、雷劈、洪水沖而倖存。雲林縣旅館商業同業公會理事長陳景立說，九芎神木豎立在私人土地上，早年遭到落雷擊中，離地6公尺的樹幹折斷、造成樹幹中央部分碳化簍空，主幹枯死，地上種植果樹，陳姓地主老婆認為枯木礙手礙腳，放了一把火欲將老樹燒死，被陳姓地主撞見，趕忙提水救火，主樹幹幸而保存。

▲「九芎樹」其樹徑約為1.2公尺，胸圍達3.76公尺，樹高12公尺左右，冠幅約為100平方公尺，當地居民推測樹齡約為300年。（圖／記者蔡佩旻攝）

陳景立表示，經過雷擊、火燒後，這棵原以奄奄一息的九芎樹木，從基部生長出二代木，一枝一幹樹葉茂密，1996年賀伯颱風強風豪雨重創台灣，草嶺石壁也不例外，洪水沖刷造成山坡及道路坍塌，大水往九芎神木方向奔宣洩而下，居民認為九芎樹可能被沖毀倒塌流失，颱風過後前往察看，九芎神木被許多漂流的工地板模包圍住，遭成水流改道讓九芎神木安然挺過水患，當地居民嘖嘖稱奇，直說神蹟。

當地民眾尊稱為「九芎公」並設香爐祭拜，信眾祈求事項均如所願，1999年有一位來自北部黃先生，因經商失敗向九芎公祈願，幫助事業有成，必會捐資蓋廟還願。

陳景立指出，有一天黃先生自稱受到「九芎公」幫助讓他所經營的海鮮批發生意穩定，市場遍及飯店、餐廳、快炒店，特地來捐獻蓋廟，請他幫忙雇工設計建造，所需經費由黃姓海產商所募集200多萬所建立而成「九芎公廟」，並豎立寫有「神」字的神位，讓信眾參拜

「九芎公廟」約3坪大，古色古香，一旁就是九芎神木，廟前有小橋流水、涼亭、櫻花步道四季呈現不同景色，成為雲林縣草嶺、石壁地區新興景點，每到假日吸印民眾上山觀光朝聖。

▲「九芎公廟」約3坪大，古色古香，一旁就是九芎神木。（圖／記者蔡佩旻攝）





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