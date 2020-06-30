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如果能更好，誰不想？雲林熊貓媽載3歲兒拼外送　「雨衣包小孩」曝心酸

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▲黃媽媽用小板凳讓黃小弟坐在踏板陪伴，黃小弟乖巧坐好。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲黃媽媽用小板凳讓黃小弟坐在踏板陪伴，黃小弟乖巧安靜坐好。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

一張在雲林縣拍到的熊貓媽媽載小孩外送的照片在網路上曝光後，引起廣大網友討論；有網友認為騎摩托車在路上跑，有一定的交通安全風險，紛紛提醒「最好還是小心一點」，有更多網友點擊愛心表示「大家都是為了生活，這位媽媽加油」，而雲林另一名熊貓媽媽，也曾迫於無奈帶著3歲兒子外送，她說「如果能更好，誰不想」。

帶著孩子外送餐點的熊貓外送員黃媽媽說，因為疫情關係，年初開始身為家中經濟支柱的黃爸爸被迫放無薪價，因工廠都是做外銷模具，疫情擴散影響後，公司終止做外銷，上班日就變得時有時無、等通知，在3月份更是被排了28天的無薪價，一家四口加上租屋開銷根本打不過，黃爸爸便也乾脆趕緊轉職開始當起外送員，期望能先度過經濟低潮，兩夫妻就這樣開始了送餐人生。

黃媽媽在當外送員之前都是家管專職帶小孩，家中有兩孩子，小學的兒子還能送到安親班，而3歲的小兒子只好跟著媽媽外送餐，黃媽媽說，帶孩子外送真的很不方便，不僅要注意店家出餐、客人點餐備註，當孩子餓了、倦了、睏了更是得立即安撫，談到孩子，黃媽媽不捨地說著。但幸運的是，通常同業或是店家都會給予溫暖以及關心。

▲黃媽媽用小板凳讓黃小弟坐在踏板陪伴，黃小弟乖巧坐好。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲黃媽媽取餐的時候，黃小弟就這樣靜靜等候。（圖／記者蔡佩旻攝）

黃媽媽指出，以家中為例，丈夫靠自己租屋拼搏成家，長輩都在外縣市，沒有後援幫忙帶小孩的狀況下，正常工作根本無法接受像她這樣，因為要接小孩放學無法加班，或是假日要帶小孩無法工作的婦女，唯一能做的就只有外送工作，而且在不可能獨留孩子在家的狀況下，真的就只能將小孩帶出門。

被問起帶孩子最辛苦的地方，黃媽媽說，不外乎就是日曬雨淋，印象最深刻的是寒流，因為已經預定了班表，臨時曠工怕影響未來排班，硬著頭皮帶孩子出門，孩子不管穿了幾件外套手腳依舊冰冷，最後用雨衣包覆，小手心慢慢熱起來這才放心；而大太陽時怕孩子中暑，隨時得找陰涼處休息，外送區域最常跑的就是虎尾鎮和斗六市。

對於公司規定到底能不能帶小孩外送？黃媽媽說，其實基於安全考量，不管公司有沒有明確規定，當然這行為都是不妥當，但是在不得已的狀態，相信有帶小孩外送的媽媽們，載著小孩時更是會注意周遭行車狀況並且注意安全，絕對不可能有橫衝直撞的情形。

黃小弟看著媽媽取餐送餐，也曾雙眼閃閃發亮告訴媽媽要幫忙，但是黃媽媽因為安全考量的關係，並未讓黃小弟觸碰到顧客任何餐點，記者最後問3歲的黃小弟，與媽媽一起工作的感覺，黃小弟童言童語可愛地說，爸爸媽媽都很辛苦，很喜歡跟媽媽一起工作。

▲黃媽媽用小板凳讓黃小弟坐在踏板陪伴，黃小弟乖巧坐好。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲黃媽媽表示，兼職婦女因為無法配合加班，所以一般的公司工作會比較難找。（圖／記者蔡佩旻攝）

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