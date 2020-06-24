屏警「驕仔舞」魅力四射　「我屏警．我驕傲」

▲屏東縣警察局驕仔舞，展現屏東警察的創意。 （圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

2020全國中等學校運動會原於今年4月於屏東登場，因新冠肺炎疫情，延7月18日至23日舉辦，預計將有1萬6000多位選手及教練齊聚屏東，一同參與這場運動饗宴。

▲▼萬巒天主教堂、驕仔舞。

在防疫期間，屏東縣長潘孟安帶領的縣府團隊對於賽事規劃與運動行銷也沒有鬆懈，陸續推出一系列的視覺主題，以著名的「伯勞鳥」為LOGO，打出「屏屏挑戰，只為更好的自己」的賽事口號，並編製融合主題的「驕仔舞」，希望以不一樣的主視覺系列結合運動項目，透過這場賽事，讓全國人民看到屏東的進步。

簡潔有力的舞步、節奏輕快的音樂是「驕仔舞」吸睛的撇步，加上全中運吉祥物「驕仔」穿插帶動跳，動作簡單又好學，除了可以讓人隨著歌曲為奮力的選手加油，也能當作全民健康操，大家一起動起來，尤其是副歌「Keep going keep trying」節奏鮮明、超級洗腦，不啻是這次全中運的最佳主題曲。

警察局驕仔舞結合了各分局與交通隊員警、義交與志工共同參與，以青春洋溢的氣息，活潑生趣的舞動，展現屬於屏東警察的創意。

整齊劃一的舞步、身手俐落的陽光兒女，最終在齊喊「屏安耀動，健康啟動」、「屏屏挑戰、樣樣好樣」的口號聲，畫下完美的句點。

►Her今天推出無人不知、無人不曉的「SKII青春露」