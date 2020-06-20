因新冠疫情延宕　雲林縣農會頒發農民節表彰大會今舉行

▲雲林縣農會舉辦慶祝農民節表彰大會活動，農民、農會與產銷班共頒出202個獎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

農業是我國立國的根本，雲林縣又以農為主，原訂於二十四節氣中為首的「立春」於雲林縣農會舉辦慶祝農民節表彰大會活動，農民、農會與產銷班共頒出202個獎，受新冠肺炎疫情影響，延至夏至前夕舉行。農業處表示，將為後續的政策和產業推展舖路，積極打開「雲林良品」的知名度與行銷通路。

雲林有許多優秀的農民，藉由表彰大會與各界分享經驗，不乏許多青年農民回到雲林，讓農業永續經營，雲林縣長張麗善指出，台灣農業要提升，必須與智慧科技結合，才能減少人力、提升品質，感謝所有農民在艷陽下揮汗工作，遇到颱風大雨也不退縮，維持台灣2300萬人的糧食安全，使雲林良品品牌，保持「雲林良品、必是精品」形象，讓全台灣甚至國際都認同。

縣長張麗善表示，雖受疫情影響，無法於代表著每年農業「開始」的立春舉行，仍在疫情趨緩後選訂夏至前夕表揚對農業努力付出的優秀人員。過去一年，落實農民職業災害保險由縣府全額補助政策，雲林縣投保人數全國第一，除農民在工作之餘多一分保障外，也讓更多農民符合這次農民生活補貼資格。

農業處長魏勝德指出，雲林縣農產品目前所面臨到的不單是疫情衝擊，包括極端氣候變遷、青壯年人口外流、環境汙染等因素，也是當前雲林縣需克服的課題。我們希望雲林縣農業是兼具經濟觀、科技觀、環境觀與國際觀的現代化事業，提出同時能平衡生產者、消費者、高齡化社會、永續經營等層面的政策，透過農民教育、科技創新與產銷調節措施，將農業資源更有效地利用，使雲林縣農業具備自立且永續經營的能力，一方面提供國人安全、高品質且價格合理的糧食，另一方面農民生活也能得到適度的保障，而國土資源因為雲林縣農業的善用，也可以達成友善環境永續經營的目標，更打響「雲林良品」。

▲雲林縣農會舉辦慶祝農民節表彰大會活動，農民、農會與產銷班共頒出202個獎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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