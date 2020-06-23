雲林針對C肝推動防治　1.8萬縣民免費篩檢

▲國際扶輪社捐贈800萬元讓雲林縣順利推動「“肝”緊檢查」成為全民運動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府與縣內多家醫療院所、國際扶輪共同合作辦理「肝緊檢查肝緊治療」C型肝炎篩檢計畫，23日由衛生局長曾春美代表接受國際扶輪捐贈800萬元，作為推動雲林C肝防治使用，並宣布雲林C肝篩檢計畫正式開跑，目前先規劃大埤鄉、土庫鎮、元長鄉、水林鄉、西螺鎮及二崙鄉，預計提供18500位縣民免費篩檢。

衛生局長曾春美指出，雲林縣2018年肝癌死亡率全國排名第一，縣府從2019年起開始推動精準式C肝篩檢計畫成效良好，積極透過篩檢支持治療，推動精準式C肝篩檢防治，目前口湖鄉篩檢整體結果顯示，全鄉共篩檢1410人，發現需要治療的C肝個案48人，而針對四個高盛行村分析，則是每篩檢12人即可發現一人需治療，說明在盛行地區加強篩檢的重要性。

曾春美說，雲林縣要讓「“肝”緊檢查」成為全民運動，非常感謝國際扶輪社捐贈800萬元，也感謝中國醫藥大學北港附設醫院、天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院、天主教中華道明修女會醫療財團法人天主教福安醫院、國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院、國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院、彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院、諸元內科醫院等醫療院所，願意協助C肝篩檢。

曾春美表示，雲林縣衛生所即日起利用平日、晚間或星期六設站免費篩檢，也由鄉鎮市公所、村長及鄰長協助逐村發送通知單，針對40歲到79歲民眾，以持有通知單者為篩檢對象，目前健保針對血液檢查有C型肝炎病毒者，提供口服新藥治療，一個療程約2至3個月，治癒率達98%以上；同時用藥簡便，副作用小，藥物費用約新臺幣20萬元，由健保全額給付。歡迎民眾把握免費檢查服務且陽性個案務必進一步接受治療。

▲雲林縣優先規劃大埤鄉、土庫鎮、元長鄉、水林鄉、西螺鎮及二崙鄉，預計提供18500位縣民免費篩檢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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