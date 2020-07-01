伊朗診所爆炸釀19死！病患「手術到一半」遇劫　死者多為女性

▲伊朗德黑蘭的Sina Athar診所於30日發生爆炸。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

伊朗首都德黑蘭（Tehran）一間診所於當地時間30日發生爆炸，目前累計至少19人死亡，多人受傷。官方表示，意外起因於氣體外洩，大部分罹難者都是女性，其中有一些人當時正在樓上接受手術，未料竟遇上劫難。

德黑蘭Sina Athar診所30日晚間發生爆炸，在電視畫面中，火勢引發的濃煙飄向天空，消防員花費好幾個小時才撲滅火勢。《阿拉伯新聞》稍早引述《法斯通訊社》報導，死者包括10名女性與3名男性，另有6人受傷。BBC稍後發布最新報導指出，罹難人數已經來到19人，此數字恐怕還會繼續攀升。

▲診所爆炸已經導致19人死亡，多人受傷。（圖／達志影像／美聯社）



德黑蘭副省長古達茲（Hamid Reza Goudarzi ）表示，爆炸案是因氣體外洩造成。《伊朗學生新聞社》引述德黑蘭消防局發言人馬勒基（Jalal Maleki）說法指出，意外發生時，診所內有25名職員，罹難者因高溫與濃煙不幸喪命，大部分都是女性，其中一些人當時「位在樓上的手術房裡，有些是正在接受手術的患者，有些是陪同的人」。

德黑蘭近郊一處軍事基地25日也曾發生不明爆炸，外界盛傳爆炸與飛彈生產設施有關，因此Sina Athar診所事件特別引發外界關注。但是，國防部已經聲明，軍事基地爆炸是肇因於氣體貯存設施發生外洩。除此之外，相關單位並未通報傷亡。

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