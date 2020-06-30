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伊朗對川普發出紅色通緝令　美國戰狼式回應：這讓伊朗人「看起來很蠢」

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▲▼美國總統川普從鎮暴警察排成的人牆之間走過。（圖／路透）

▲美國總統川普遭到伊朗發出紅色通緝令。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

伊朗司法單位對川普發出逮捕令，並且同步對國際刑警組織發出最高級別的「紅色通緝令」。對此美國伊朗特別事務代表胡克（Brian Hook）竟然發表了「戰狼式」回應，「這讓伊朗人看起來很蠢」。

德黑蘭總檢察長梅爾（Ali Alghasi-Mehr）表示，川普與其他35個涉及狙殺伊朗精銳部隊聖城旅（Quds Force）蘇萊曼尼少將（Qassem Soleimani）的官員與軍事人員，遭指控謀殺與恐怖主義罪名，並且求助國際刑警組織發出最高級別的紅色通緝令。梅爾還強調，「即使川普任期結束後，還是會繼續起訴川普」。

▲▼美國伊朗特別事務代表胡克（Brian Hook）。（圖／記路透）

▲美國伊朗特別事務代表胡克（Brian Hook）戰狼式回應伊朗「這讓伊朗人看起來很蠢」。（圖／路透）

根據《半島電視台》報導，胡克在沙烏地阿拉伯舉行的記者會上直接否定伊朗的說法，「這是一種宣傳伎倆，沒有人會認真看待，這會讓伊朗人看起來很愚蠢」。（It's a propaganda stunt that no one takes seriously and makes the Iranians look foolish）。

國際刑警組織發言人也對伊朗的紅色通緝令做出回應表示，「組織不會考慮伊朗發出關於逮捕美國總統川普的任何請求」。國際刑警組織過去就已經明定，「禁止對任何具有政治、軍事、宗教、種族性質的活動進行干預」，胡克在記者會上也引用組織的這項基本原則。

胡克強調，「我們的評估是，國際刑警組織不會對這項紅色通緝令的請求有所動作，因為這是政治性質，這與國家安全、國際和平、或促進穩定無關」。

▲▼伊朗少將、菁英部隊「聖城軍」（Quds Force）指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）。（圖／達志影像／美聯社）

▲「聖城旅」（Quds Force）指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）。（圖／達志影像／美聯社）

川普政府認定，負責國外做戰的伊朗部隊「聖城旅」是恐怖組織，指揮官蘇萊曼尼必須為在伊拉克戰死的上百名美軍負責，所以美軍今年1月在巴格達機場以無人機狙殺蘇萊曼尼。

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