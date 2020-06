伊朗對川普發出紅色通緝令　美國戰狼式回應：這讓伊朗人「看起來很蠢」

▲美國總統川普遭到伊朗發出紅色通緝令。(圖/路透)



記者林彥臣/綜合報導

伊朗司法單位對川普發出逮捕令,並且同步對國際刑警組織發出最高級別的「紅色通緝令」。對此美國伊朗特別事務代表胡克(Brian Hook)竟然發表了「戰狼式」回應,「這讓伊朗人看起來很蠢」。

德黑蘭總檢察長梅爾(Ali Alghasi-Mehr)表示,川普與其他35個涉及狙殺伊朗精銳部隊聖城旅(Quds Force)蘇萊曼尼少將(Qassem Soleimani)的官員與軍事人員,遭指控謀殺與恐怖主義罪名,並且求助國際刑警組織發出最高級別的紅色通緝令。梅爾還強調,「即使川普任期結束後,還是會繼續起訴川普」。

▲美國伊朗特別事務代表胡克(Brian Hook)戰狼式回應伊朗「這讓伊朗人看起來很蠢」。(圖/路透)



根據《半島電視台》報導,胡克在沙烏地阿拉伯舉行的記者會上直接否定伊朗的說法,「這是一種宣傳伎倆,沒有人會認真看待,這會讓伊朗人看起來很愚蠢」。(It's a propaganda stunt that no one takes seriously and makes the Iranians look foolish)。

國際刑警組織發言人也對伊朗的紅色通緝令做出回應表示,「組織不會考慮伊朗發出關於逮捕美國總統川普的任何請求」。國際刑警組織過去就已經明定,「禁止對任何具有政治、軍事、宗教、種族性質的活動進行干預」,胡克在記者會上也引用組織的這項基本原則。

胡克強調,「我們的評估是,國際刑警組織不會對這項紅色通緝令的請求有所動作,因為這是政治性質,這與國家安全、國際和平、或促進穩定無關」。

▲「聖城旅」(Quds Force)指揮官蘇萊曼尼(Qassem Soleimani)。(圖/達志影像/美聯社)



川普政府認定,負責國外做戰的伊朗部隊「聖城旅」是恐怖組織,指揮官蘇萊曼尼必須為在伊拉克戰死的上百名美軍負責,所以美軍今年1月在巴格達機場以無人機狙殺蘇萊曼尼。

