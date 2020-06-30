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「廚餘」垃圾爆炸！久囤產生甲烷釀禍...5項廚房小細節要嚴防

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▲廚餘。（圖／記者彭懷玉攝）

▲廚餘竟然也是引起爆炸的元兇。（圖／記者彭懷玉攝）

實習記者周依儒／綜合報導

大陸江蘇常熟日前有居民家中廚房發生爆炸，但警消到場檢查後卻發現瓦斯沒有洩漏、瓦斯罐也沒有裂開，直到後來才發現原來是家中的「廚餘」引起爆炸！原來這戶居民平常習慣將洗米水、洗菜水、米粒、菜葉梗和剩菜等廚餘垃圾都往下水道裡面倒，但日積月累累積在下水道裡面的垃圾就漸漸發酵產生了易燃的甲烷氣體。

根據陸媒報導，當這些甲烷氣體隨著夏天氣溫升高，便開始膨脹瀰漫著整個下水道，並沿著下水道蔓延到一戶戶的家中，導致煮飯的時候甲烷和火苗撞在一起導致爆炸意外。因此以下也整理5點提醒民眾應注意廚房的小細節，避免發生小型爆炸意外。

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▲▼重傳LOGO。廚房,煮飯,炒菜。（圖／資料照）

▲不只瓦斯會引起爆炸，還有許多容易疏忽的細節也會引起意外。（圖／資料照）

一‧在瓦斯爐旁邊倒麵粉
 2018年9月時，廈門一對夫妻在家中的廚房炒菜，其中一人則站在旁邊倒麵粉準備製作甜點，但卻突然發生爆炸，導致家中的窗戶爆開，兩人燒燙傷面積也高達50%，屬於最嚴重的「特重度燒傷」。據悉，由於麵粉本身就是易燃物，加上又是粉末狀，一遇到火源就很容易發生爆炸。

二‧用壓力鍋煮稀飯類的黏稠食物
 2016年7月，有一名山東女子在家做飯時被爆炸的壓力鍋炸傷，因為壓力鍋的排氣孔被稀飯堵住！使用壓力鍋前一定要確認排氣孔是否暢通後，再把食物放進去，且食物絕對不能超過鍋的8分滿。此外，稀飯等黏稠食物容易造成壓力鍋的排氣孔堵塞造成爆炸，因此不要使用壓力鍋熬稀飯。

三‧冷凍食品直接下油鍋
 許多人會將沒解凍過的冷凍食品直接放進熱好的油鍋，但當冰塊遇到200多度的高溫其實會立刻氣化，且在高溫油下面變成氣泡沸騰，有些氣泡跑出來的時候還會帶著油，非常容易燙傷。

四‧用微波爐微波雞蛋
 微波爐加熱雞蛋會使雞蛋內部過熱，蛋黃體積膨脹，但當體積超過雞蛋外殼可以承受的範圍時，雞蛋就會爆炸。2015年11月武漢一名先生就是使用微波爐熱雞蛋，但沒想到2分鐘後打開微波爐，雞蛋不但爆炸且飛的到處都是，甚至直接衝進他的眼睛內，導致雙眼失明。

五‧煮飯時噴殺蟲劑
 煮飯時可能會吸引一些蟑螂、蚊子，許多人也習慣直接拿殺蟲劑將蟲殺死。但其實噴霧式殺蟲劑主要靠罐子裡面的推動劑來運作，而推動劑的成分又包括燃點極低的碳氫化合物丙烷、丁烷，因此當殺蟲劑內的成分和空氣混合後，就會形成爆炸性混合物，遇到火苗、高溫就會發生爆炸。

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