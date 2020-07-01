俄「懸賞獵殺美軍」疑雲延燒　波頓、民主黨籲川普：制裁莫斯科！

▲美國總統川普面臨針對俄羅斯展開制裁的壓力。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／編譯

美國《紐約時報》於6月26日報導，俄羅斯軍方提供塔利班相關武裝分子賞金，要求殺害駐阿富汗美軍，總統川普早已獲知情報，卻未採取行動。白宮方面對此說法反覆，引發爭議。民主黨與共和黨籍前國安顧問波頓（John Bolton）於6月30日都呼籲，如果上述情報屬實，川普應該針對俄羅斯施加經濟制裁。

《紐約時報》指出，俄國軍事情報局（GRU）向塔利班相關武裝分子提供獎金，鼓勵殺害駐阿富汗美軍與其他聯軍，總統川普3月就知情，卻沒有採取積極行動。《美聯社》又於30日報導，白宮高級官員早在2019年就知悉此事，時任國安顧問的波頓也在2019年3月向總統提交情報評估報告。

▲美國前國家安全顧問波頓（John Bolton）認為，懸賞事件「等同對於美國人的直接攻擊」。（圖／達志影像／美聯社）

民主黨人士紛紛呼籲制裁俄羅斯。眾議院情報委員會主席希夫（Adam Schiff）表示，「我們應該考慮要針對俄羅斯採取哪一種適合的制裁，進一步遏止俄國的惡意活動」。可望代表民主黨投入總統大選的前副總統拜登（Joe Biden）也說，川普處理此事的態度非常「失職」。

被視為共和黨鷹派代表人物的波頓也表示，如果此情報屬實，「等同對於美國人的直接攻擊」，需要被非常嚴肅地回應。他認為，華府應該實施「不對等的經濟制裁」。

▲俄羅斯軍方被爆提供「懸賞獎金」鼓勵獵殺駐阿富汗美軍。（示意圖／達志穎向／美聯社）



俄國懸賞獵殺美軍的消息一出，引發各界關注。川普一開始否認聽取簡報，29日痛批這是「假新聞」。但白宮稍後表示，總統沒有「親自」聽取簡報，卻無交代川普是否收到書面報告，又是為何沒有採取動作。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）也對此反駁，他說，俄國情報官員從未向塔利班支付賞金，這些都是毫無根據的指控。

川普在11月的總統大選尋求連任，但對於此事說詞反覆，導致他與民主黨、共和黨都產生分歧。儘管白宮試圖淡化事態，但4名華府消息人士向《路透社》證實，美國可靠情報指出，俄羅斯的確提供上述獎金。另外一名消息人士說，類似情報於2019年3月就引發白宮關注，但當時尚未獲得證實，被認為「有可能是假消息」。

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