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「孝子議員」黃健豪絕食暈倒！　羅智強陪同羅廷瑋夜宿中火

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▲盧秀燕探視暈倒的議員黃健豪。（圖／黃健豪服務處提供）

▲盧秀燕探視暈倒的黃健豪。（圖／黃健豪服務處提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中火力發電廠違法重啟2號機組，台中市議員羅廷瑋和黃健豪在中火前絕食抗議，黃曾捐肝救父，較易疲累，不料30日下午暈倒送醫，盡管國民黨主席江啟臣和羅的妻子力勸，羅仍堅持繼續絕食下去，南下關心的台北市議員羅智強深受感動，決定留下來頂替黃的位置，夜宿中火門口。

▲▼台中議員羅廷瑋堅持絕食下去。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼羅廷瑋淚流滿面的呼籲中央重視人民健康。（圖／記者鄧木卿攝）

黃健豪、羅廷瑋6月28日下午相偕前往中火門口前，先是以靜坐方式抗議中火違法重啟機組，昨天中午改採絕食手段，2人絕食進入第28小時時，由於天氣酷熱無比，黃健豪2年前曾捐出一半肝臟給父親，肝臟尚未完全長成，下午體力不支暈倒，送往醫院急救，目前情況穩定。

▲▼台中議員羅廷瑋堅持絕食下去。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼江啟臣和多名市議員都力勸羅回家休息。

羅廷瑋同樣出現昏眩、頭痛和中暑現象，他後來在體力耗弱情況下勉強出面回應，羅說，當初和黃健豪只是因為束手無策，議員權力被架空，才會採取靜坐甚至絕食方式表達抗議，他很感謝2人小小火種，受到中彰投縣市長及這麼多民代、鄉親站出來支持。

▲▼台中議員羅廷瑋堅持絕食下去。（圖／記者鄧木卿攝）

他說，睡在這裡，真的很熱，好像在蒸籠裡，徹夜難眠，小孩常問他，「爸爸為什麼不回家？」他認為，健康問題不分藍綠、不分政黨，這不是政治問題，是民生問題，大家都是台灣的人民，應該享有相同乾淨的空氣，中部人不是次等公民，身為民意代表必須站出來反應民意。

▲▼台中議員羅廷瑋堅持絕食下去。（圖／記者鄧木卿攝）

▲羅廷瑋妻子也說服不了，後來羅智強加入夜宿行動。

包括江啟臣、台中市議員張瀞分、冉齡軒、朱暖英、賴義鍠、吳瓊華和大里區立仁里長鄭伯其等人都規勸，留得青山在，不怕沒柴燒，先回家休息，未來還有很長的路要走，不要再發生暈倒送醫的情況，即使羅的妻子加入勸說，羅也不為所動。

羅說，黃健豪倒下的那份絕食行動，他會繼續堅持下去，大家的關心他都收到，他會照顧好自己的身體、衡量身體狀況不逞強，他更希望全台灣都能重視這個議題，讓全台灣都知道台中人是用肺發電，大家不用擔心他的健康，而是要擔心自己和親友們生活在如此空污環境的健康。

特地南下聲援的台北市議員羅智強心疼戰友堅持不懈，能忍受在近40度高溫的柏油路旁絕食靜坐，臨時取消台北行程，晚上留下來一起參與靜坐、夜宿行動，截至晚間9點多，現場仍有20多人陪伴靜坐。

下午中火抗議現場，除了台中市盧秀燕、彰化縣長王惠美、南投縣長林明溱之外，還有立委江啟臣、楊瓊瓔、許淑華、謝衣鳳、馬文君、前立委顏寬恒、台中市議會副議長顏莉敏、台中市議員吳瓊華、沈佑蓮、陳政顯、張廖乃綸、楊正中、林汝州、冉齡軒、朱暖英、劉士州、賴義鍠、沈佑蓮、張瀞分、李榮鴻、陳本添、黃馨慧，以及彰化縣議長謝典林、南投縣議長何勝豐等人。

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