北市獨家加碼！「這3種身份」綁悠遊付　三倍券直接「花3000補3000」





▲高中職學生只要綁定悠遊付就回饋多500元，加上北市府提供的高中職學生振興加碼500元，等同於「嗶3000，領3000」。（示意圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

行政院推出的三倍券將於7月1日開放預購，7月15日開始領取、累積消費，究竟怎麼領最划算？悠遊卡公司日前宣布加碼方案，除了政府提供的2000元之外，使用敬老卡、愛心卡消費，北市府再多補助1000元；而北市高中職學生綁定悠遊付，除了北市府回饋500元，悠遊卡公司再回饋加碼500元，等同於「嗶3000領3000」。

悠遊卡公司為了配合振興三倍券上路，照顧到最多的族群，除了政府提供的2000元外，使用敬老卡、愛心卡消費，台北市政府皆加碼補助1000元，等於回饋3000元。

▲持敬老卡、持愛心卡民眾只要綁定悠遊付就加碼1000元，等同於「嗶3000回3000」。（圖／翻攝自悠遊卡臉書粉專）

而針對國家未來的主人翁，悠遊卡公司宣布，以學生證登錄振興三倍券並加入悠遊付，將加碼補助新台幣500元，連同中央補助的2000元，以及台北市提供的高中職學生振興加碼500元，總共享有「嗶3000，領3000」的超殺優惠，且高三畢業生也可領。

值得注意的是，北市府提供的高中職學生振興加碼，僅限於台北市高中職學生限定，若是北市以外的高中職學生則無法取得該優惠。

▲北市高中職學生因為有北市府振興加碼500元，搭配悠遊卡公司加碼500元，上述3種身分都能享有「嗶3000回3000」優惠。（圖／翻攝自悠遊卡臉書粉專）

不是上述3種身分的一般消費者也別灰心！一般消費者綁定悠遊卡使用振興券，可享回饋200元（限10萬名），前2萬名再多回饋100元，因此最高可拿300元，相當於10%回饋；悠遊付回饋再升級，前2萬名即可享300元回饋，前1萬名再加碼200元，累計最高500元，回饋率飆至16.7%。

悠遊卡公司董事長陳亭如指出，悠遊付5月起開放未成年人申請，在完全遵守嚴謹的法規下，至今已有約5000人提出申請，在振興經濟期間推出高中職學生加碼優惠，除了讓學生親身體驗數位金融，也由於消費場域多在學校與住家周邊，對支持台北市的在地商家，效益最為直接。

悠遊卡公司表示，開啟悠遊付只是一個開始，未來將會持續與台北市政府、教育局合作，協力打造校園無現金支付的環境。

【悠遊卡種類】

●悠遊卡愛心卡：為記名卡，設籍台北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣、新竹縣、新竹市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、花蓮縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、連江縣、金門縣，領有身心障礙手冊人士申請使用。

●悠遊卡敬老卡：為記名卡，設籍台北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣、新竹縣、新竹市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、花蓮縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、連江縣、金門縣，年滿65歲之民眾申請使用。

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