北市三倍券加碼送一張明信片　文化局挨轟「很難看！有振興到嗎？」

▲西門紅樓。（資料照／記者湯興漢攝）

記者楊亞璇／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，中央將在7月15日推出振興三倍券，台北市文化局長蔡宗雄、觀傳局長劉奕霆至台北市教育委員會列席說明藝文及觀光活動的加碼優惠方案，議員發現藝文場館竟送明信片，輪番砲轟「這有振興到嗎？」實在太小氣、很難看，根本是小鼻子小眼睛。

北市文化局長蔡宗雄說明，藝文場館振興方案，包括西門紅樓7月至年底，持三倍券消費就送「百年磚紅樓情」限量明信片一張，龍山文創基地7月15日至年底，持三倍券到指定店家消費享優惠或送贈品，草山行館則是持三倍券消費滿500元送草山明信片一組，另外，松山文創園區7月至9月底，消費買3000元憑發票可兌換贈品。

蔡宗雄表示，文化局所屬場館門票減收50％，最高打到1折，上半年因疫情影響，取消不少演出活動，沒有用到的預算約1.6億元，將作為下半年振興用，將以邀演方式，讓藝文團體有演出機會，包含兒藝節、藝穗節等，接下來台北電影節等活動也正在進行中，因擔心疫情反撲，活動集中在7至10月，藝文團體紓困將延至明年3月。

教育委員會召集人、議員吳世正質疑，「看半天很多都送明信片，這有振興到嗎？」、「這個很難看，送一張明信片⋯」，要求再加碼。蔡宗雄回應，北市府的自營場館會再推出加碼優惠，至於委營民間場館會再努力鼓勵推出優惠。

對於觀光振興措施，觀光傳播局長劉奕霆說明，已有公佈安心旅遊方案，入住安心旅宿，送觀光巴士體驗，另外不管西門、永康商圈等，過去仰賴國際觀光客，會再與商業處研議加碼措施，已推出許多場館門票50元。吳世正質疑，合作項目太少，又有限量。

議員游淑慧表示，市府不肯下成本，都沒有預算編列。就是少收一點門票，怎麼振興經濟、怎麼吸引人？總是要先捨才有得，雙層巴士本來就沒人坐，不如大方一點，應結合7個場館，凡是到台北市住宿就贈送巴士一日遊，免費遊場館，這時候不是市有場館在賺錢，為什麼還要50元？

游淑慧指出，她建議推出VIP卡，讓飯店業者免費送，讓旅客暢遊台北景點，就算發3000張卡，不過就幾萬塊，讓外縣市人認為，住宿就可以玩景點，旅客會買紀念品、吃東西消費，創造的產值絕對超過場館每張收50元的票價收益。

議員秦慧珠批評，觀傳局小鼻子小眼睛去降低門票，要跟文化局、教育局，甚至工務局結合，不要從觀傳局角度，提高到北市觀光的角度，包含市府所有公務部門資源，結合民間，其他旅遊項目餐飲、購物等，應有大戰略，北市所有場館通通免費，例如在台北市用振興券，但是門票抵消費，創造其他價值是更大的。