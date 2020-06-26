她與「19歲繼子」爆禁忌戀！拋開前夫…1年後甜PO「超音波照」曬娃

▲巴瑪雪娃（Marina Balmasheva）與繼子相戀，如今即將迎接愛的結晶。（圖／翻攝Instagram帳號marina_balmasheva）

記者吳美依／編譯

來自俄羅斯的巴瑪雪娃（Marina Balmasheva）在22歲那一年結婚，未料幾年之後，卻與當時19歲的繼子沃瓦（Vova）發生戀情。雖然她的婚姻因此告終，但卻一點也不在意，還開心宣布懷上繼子的小孩，貼出超音波照，分享喜悅。

▲巴瑪雪娃貼出超音波照，與43萬粉絲分享迎接新生命的喜悅。（圖／翻攝Instagram帳號marina_balmasheva）

現年35歲的巴瑪雪娃在社群媒體上宣布，她與熱戀中的男友，也就是20歲繼子即將迎接愛的結晶。巴瑪雪娃分享超音波照片，開心表示自己懷胎8周左右，而孩子「從頭到腳的長度是18毫米……在照片中，頭比較低，肚子比較高，它看起來已經像是個人了」。

在 Instagram 查看這則貼文 Марина Балмашева（@marina_balmasheva）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 6 日 上午 9:49 張貼

《鏡報》報導，巴瑪雪娃22歲時嫁給育有7歲兒子的沙維林（Alexey Shavyrin），她將繼子視如己出撫養長大。沒想到，沃瓦19歲就讀大學放假回家時，卻與繼母發生戀情。

沙維林發現以後，立刻要求離婚，甚至指控巴瑪雪娃迷惑兒子。但是，巴瑪雪娃一點也不在意，與沃瓦保持熱戀，如今也宣布迎接新生命。

巴瑪雪娃一度體重破百，因成功減掉50多公斤的驚人瘦身成果而成為網紅，在Instagram上吸引43.2萬粉絲，先前也曾分享她22歲時與7歲的沃瓦合照，大方透露2人關係。

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