國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普怒撤邀請！不滿加拿大總理「說錯話」　拔和平理事會資格

▲▼美國總統川普會見加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 川普與卡尼隔空口水戰。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普突然撤回對加拿大的邀請，取消該國加入新成立的「和平理事會」資格。川普22日晚間在自家社群平台Truth Social發文，直接點名加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，「請將這封信視為正式通知：和平理事會已撤回先前邀請加拿大加入的決定。」

卡尼達沃斯演說警告全球秩序斷裂

綜合BBC及《衛報》，這項突如其來的決定發生在卡尼本周於達沃斯世界經濟論壇發表演說過後。卡尼在演說中警告，美國主導的全球秩序正面臨「斷裂」，呼籲「中等強國」團結起來，共同對抗「大國」經濟脅迫，罕見獲得全場起立鼓掌。他未直接點名川普，但似乎令川普大為光火。

川普嗆「加拿大靠美國才能生存」

川普隔天在達沃斯強調，「加拿大是因為美國才能生存」，並直接對卡尼喊話，「馬克，下次發聲前記住這一點。」而卡尼22日在魁北克發表演說時反擊，「加拿大不是因為美國才生存，加拿大之所以繁榮是因為我們是加拿大人。」

和平理事會疑取代聯合國部分功能

川普在達沃斯宣布成立和平理事會時，宣稱這將是「世界史上最具影響力的組織之一」。理事會由川普擔任終身主席，最初被描述為協助結束以色列與哈瑪斯在加薩的衝突，並監督重建工作的臨時機構，但章程草案並未提及巴勒斯坦領土，反而似乎旨在取代聯合國部分功能。

▲▼加拿大總理卡尼宣布承認巴勒斯坦。（圖／路透）

▲ 卡尼在達沃斯呼籲中等強國團結對抗大國，疑似引發川普不滿。（圖／路透）

加拿大拒付10億美元會費

加拿大財政部長商鵬飛（François-Philippe Champagne）20日表示，渥太華不打算支付川普要求的10億美元會費。川普規定，永久會員國須繳納這筆費用來資助委員會運作。卡尼此前曾原則上接受邀請，但強調官員尚未審視「所有結構細節、運作方式、資金用途等等」，並表示「加拿大希望資金發揮最大影響力」。

35國簽署加入　安理會常任理事國缺席

根據白宮資料，約60個國家受邀加入該委員會，目前已有約35國簽署加入，包括阿根廷、白俄羅斯、摩洛哥、越南、巴基斯坦、哈薩克、烏茲別克、科索沃、匈牙利、埃及、土耳其、卡達、約旦、印尼和沙烏地阿拉伯。

聯合國安理會其他常任理事國——中國、法國、俄羅斯和英國——至今均未承諾參與。英國對俄羅斯總統普丁也受邀表達關切，法國則認為理事會現行憲章與其國際承諾「不相符」，尤其與其聯合國會員身分衝突。

歐盟存疑慮　西班牙明確婉拒

歐盟理事會主席科斯塔（Antonio Costa）在布魯塞爾峰會後表示，歐洲領袖對委員會的範圍、治理方式及與《聯合國憲章》的相容性存有「嚴重疑慮」，但願意在加薩議題上與美國及這個新成立的組織合作。西班牙總理桑切斯則明確表示已「婉拒」參與邀請。

聯合國發言人葛梅茲（Rolando Gomez）22日指出，聯合國僅會在加薩和平計畫脈絡下與該委員會接觸。川普則在瑞士表示，「一旦這個理事會完全成形，我們幾乎可以做任何我們想做的事，而且我們會和聯合國合作進行。」





※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

【求老爸心理陰影面積】原以為是親子溫馨時光 說好的洗車怎麼變洗爸爸XD

