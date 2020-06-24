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俄羅斯疫情下舉辦紅場閱兵　蘇-26噴白藍紅3色煙霧劃過典禮上空

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▲紅場閱兵。（圖／記者楊庭蒝攝）

▲俄羅斯舉辦慶祝衛國戰爭勝利75周年的紅場閱兵。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

俄羅斯在今（24）日舉辦因疫情而延期的紅場閱兵典禮，慶祝衛國戰爭勝利75周年，閱兵典禮期間總共展示了216件地面武器和75架空中戰機，當中還能看見多種從未曝光過的新武器，除了俄羅斯總統普丁，白俄羅斯總統盧卡申科、塞爾維亞總統亞歷山大·武契奇等人皆受邀出席。

根據《俄通社》報導，典禮於當地時間上午10點左右在莫斯科盛大開幕，有超過1.3萬名俄國軍人出席，還有234輛軍事車輛和75架軍機在典禮中亮相，其中包括掛載「匕首」高超音速導彈的米格-31戰鬥機、布克-M3（Buk-M3）地對空飛彈、T-14阿瑪塔主力戰車和鎧甲S1M彈炮合一防空系統（Pantsir S1M SPAAGM）等。除了新型武器外，曾在二戰大放異彩的Su-100驅逐戰車和T-34坦克也在裝備方陣中打頭陣。

▲紅場閱兵。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

報導指出，75架軍機編成16個空中梯隊，由一架米-26直升機和4架米-8直升機的護衛下登場，最後由6架Su-25攻擊機噴出代表俄羅斯國旗白、藍、紅三色煙霧劃過典禮現場，為今年的紅場閱兵畫下句點。

普丁在典禮上表示，蘇聯人民為歐洲實現自由付出了慘重的代價，「我們要記住，蘇聯人民在反擊納粹過程中受到了沈重的打擊。」

今年俄羅斯的紅場閱兵原本預計在5月9日舉行，卻因為新冠肺炎疫情影響延至6月24日舉行，當局曾表示，會向閱兵人員發放防護用具，並要求閱兵人員每日接受體檢，每周接受3次新冠病毒快速檢測，落實防疫措施，避免閱兵典禮成為防疫缺口。

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