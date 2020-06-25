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俄羅斯紅場閱兵出包！新款295億元裝甲車「濃煙密布」亮相

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▲▼迴旋鏢裝甲運兵車。（圖／翻攝自維基百科／CC BY-SA 4.0）

▲「迴旋鏢裝甲運兵車」為俄羅斯陸軍開發的兩棲輪式裝甲運兵車。（圖／翻攝自維基百科／CC BY-SA 4.0）

實習記者施怡妏／綜合報導

俄羅斯24日在莫斯科舉行紅場閱兵，歡慶二次世界大戰勝利日的75週年，當天現場總統普丁（Vladimir Putin）等許多官員皆有出席，並且公布多款新型的武器，但沒想到其中最新迴旋鏢裝甲運兵車（Bumerang），在閱兵式途中疑似起火，現場濃煙遍布，嚇壞當場所有人。

根據defence-blog報導，「迴旋鏢裝甲運兵車」是軍事工業公司開發的最新的多用途部隊標準化輪式平台，作為K-16裝甲運兵車的基礎，銷售額估計約為10億美元（約新台幣295億元）。在紅場閱兵式上也公開展示此運兵車，但沒有想到內部冒出大量濃煙，當下只好馬上停車，讓後面的車輛先走，現場的民眾也紛紛拿起手機拍照、錄影，上傳到社群平台上，目前還不清楚起火的原因。

典禮於當地時間上午10點左右在莫斯科盛大開幕，有超過1.3萬名俄國軍人出席，還有234輛軍事車輛和75架軍機在典禮中亮相，其中包括掛載「匕首」高超音速導彈的米格-31戰鬥機、布克-M3（Buk-M3）地對空飛彈、T-14阿瑪塔主力戰車和鎧甲S1M彈炮合一防空系統（Pantsir S1M SPAAGM）等。

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