美估實際感染2400萬人！　曝「南部年輕人比例攀升」主要原因





▲美國新冠肺炎單日確診數飆升到紀錄第二高。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓25日專電

美國疾病管制暨預防中心（CDC）估計，美國實際感染新冠肺炎人數可能是確診病例的10倍之多。換句話說，美國感染人數可能超過2400萬人。此外，年輕人感染病例正在攀升。

CDC主任芮斐德（Robert Redfield）今天在電話記者會上表示，從全美各地收集的血清測試顯示，每確診一名2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）患者，就約有10個樣本具有抗體。

至截稿時，根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，全美確診新冠肺炎人數超過240萬例。若依CDC估計，全美感染新冠肺炎人數可能高達2400萬人。

CDC表示，會有這樣的落差部分原因是因為最初檢測時，僅限在醫院或安養中心出現的重症病患。隨著越來越多人接受檢測，發現的無症狀或症狀輕微病患的病例也逐漸增加。

CDC估計，全美約5到8%民眾曾感染新冠肺炎，感染比例相對偏低，意味全美仍有上億人處於危險之中。芮斐德指出，疫情尚未結束，他呼籲民眾仍要保持社交距離，以保護弱勢群體與老年人。

此外，CDC也發現，年輕人的感染比例正在逐漸攀升，特別是在南部與西部地區，這主要是因為年輕人忽視社交距離措施所致。

過去數日，美國確診病例大幅增加，24日單日新增感染人數近3萬6000人，是單日確診數第2高，僅次於4月24日所創單日3萬6426人確診，特別是佛羅里達州、德州、加州、內華達州、南卡羅來納州等南部與西部州的確診病例都有所增加。