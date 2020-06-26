美單日暴增3.6萬例「逼近紀錄新高」　全球衝破48萬死

▲圖為5月時，紐約市民在各自的白圈中享受戶外活動。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間26日上午4點30分，全球累計達952萬2025例確診、48萬4876死；美國過去24小時新增超過3萬6000例，僅次於4月疫情高峰最高的一天，做為全美解封重啟指標的德州，州長也宣布暫緩解封，直到能夠安全開放為止。

德州州長阿博特（Greg Abbott）25日指出，由於美國單日新增病例數接近紀錄新高，他已下令暫停德州的重啟計畫，直到能夠安全進入開放商業狀的下一階段。

德州22日單日暴增超過6000例病例，打破該州紀錄，而全美單日新增3萬6000例，只比4月24日的3萬6426例，少不過400例。

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，美國確診人數已突破240萬例，來到241萬279例、12萬2481死、病癒65萬6161人、總篩檢人數2856萬7355例；巴西累計118萬8631例確診、5萬3830死；俄羅斯累計61萬3148例確診、8594死。

印度累計47萬3105例確診，病例數全球第四，死亡人數1萬4894人；英國累計30萬9455例確診、4萬3314死；祕魯累計26萬8602例確診、8761死；智利累計25萬9064例確診、4903死。