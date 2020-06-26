莊人祥：台灣第二波防疫策略訂定　「彰化萬人」是關鍵

▲網友質疑機場防疫措施變鬆散。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

新冠肺炎疫情在台和緩，有網友剛從英國搭機返台，抱怨我國防疫措施變得非常鬆散，對此中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥認為「可能他不懂規定」。不過看到歐美各國解封後再度回升的確診數，莊人祥也透露「第二波防疫策略關鍵」。

有網友在PTT發文表示，6月22日傍晚返台後，發現機場只是簡單的量量體溫，「下飛機到出機場幾乎沒人管」，他說，按照規定返家得搭乘防疫車，聽起來很專業，但實際上就是普通的小客車，司機也超隨便，「路上還問我要不要在休息區下車上廁所」。

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對此，莊人祥表示，我國防疫措施一切照舊，沒有變鬆散，填寫居家檢疫單時，會有專人當場確認電話是否正確。防疫專車詢問旅客是否需要上廁所，也是為了個人生理需求，「從台北開到高雄，不讓人上廁所，你覺得可行嗎？」

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

莊人祥表示，機場設有發燒篩檢站，發燒者只要經過就會被測出，「不知道他說隨便量量是怎麼感覺到的？」此外，自費檢驗也沒有訂定規定或條件，只要自費，就可檢驗，他直言「有些人不了解我們的規定」。

有鑑於歐美各國解封後確診數回升的情況，台灣下一波的防疫策略是否要有所調整？根據《聯合報》報導，莊人祥透露目前台灣防疫維持現行措施，同時表示下一波防疫策略，要視台大公衛學院與彰化縣衛生局合作的萬人血清抗體檢測結果，再來跟專家討論。