英國版墾丁！50萬人湧進海灘「呼吸別人吐出來的空氣」　官方急發重大事件

▲英國南部伯恩茅斯海邊，人多到幾乎看不見沙。（圖／翻攝自推特「Tobias Ellwood」）

記者張靖榕／綜合外電報導

熱浪來襲，全歐疫情最嚴重的英國，卻發生超過50萬名民眾湧入伯恩茅斯（Bournemouth）的多塞特（Dorset）海灘驚人畫面，放眼望去人潮蓋滿沙灘，水裡全是男女老幼。爆滿的人潮衍伸出許多問題及疫情擴大的隱憂，伯恩茅斯因此宣布情況升級為「重大事件」。

截至台灣時間26日上午5點30分，英國累計確診數排名全球第5，共30萬9455例病患、4萬3314死。英國自3月疫情爆發，隨之下達居家禁足令，已近3個月，疫情減緩速度仍非常慢，但許多人已因此悶到發慌，而此情況隨著熱浪襲擊進入第2天，社交距離也無法再被遵守。

▲躲避熱浪的人潮，大大增加第二波疫情提前到來的隱憂。（圖／翻攝自推特「@BorisJohnson_MP」）

BBC報導，伯恩茅斯當局指出，周三（24日）當天有超過50萬人湧入多塞特海灘，發生是件頻仍，包括路上車流回堵、爭吵打架，以及在海邊隔宿露營。更令人擔憂的是，所有遊客摩肩接踵，在沙灘上呼吸著鄰人吐出來的空氣，恐怕讓疫情重回高點。

報導指出到該處海灘上的，還有遠從英國內陸開車前來的遊客，兩地距離223供裡。「伯恩茅斯，基督城和普爾市議會」（Bournemouth Christchurch and Poole Council）紛紛警告遊客，南部海灘尤其伯恩茅斯和沙丘（Sandbanks）已經過度擁擠，「請勿接近」，但效果不彰，只好發布「重大事件」。

東伯恩茅斯區下議院保守黨議員艾爾伍德（Tobias Ellwood）也發布推文，多賽特海灘的人潮已經影響生命安全，救護車被堵在路上無法通過，海灘也全滿了；他說已經要求增派警力。