　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

北京疫變如何救市　李稻葵：企業不開工，政府貼錢就是無底洞

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼北京,防疫,核酸檢測,關店,計程車。（圖／記者任以芳攝）

▲北京疫情嚴峻，許多商店調整防控措施，或是乾脆關門。（圖／記者任以芳攝）

記者陳政錄／綜合報導

北京近日爆發新冠肺炎疫情，使剛剛復甦的經濟再次受到衝擊，對於政府是否該立刻出手就市，中國知名經濟學家李稻葵坦言，從現階段來看，應仍以防控疫情為主，「市場恢復了，企業開工了，政府再通過貸款支持企業。企業不開工，政府貼錢的話，那就是無底洞。」

李稻葵曾任中國人民銀行貨幣政策委員會委員，是中國重要的財經智囊之一，他在近日以清華大學中國經濟思想與實踐研究院創始院長身分，接受陸媒《中新經緯》專訪。

▲李稻葵 。（圖／翻攝自微博）

▲大陸經濟學者李稻葵 。（圖／翻攝自新浪財經微博）

對於北京近日發生的疫情，他首先表示，「因為有了一定的經驗，北京的疫情防控做得非常不錯。」以北京2000多萬人口來看，每天新增病例不到20個，比一些交通事故發生的機率還要低。

但他也提到，如果能做好兩點措施的話，產業可以繼續復工復產，第一條就是精準防控，比如一個社區出了問題，就針對這個社區進行治理，而不是全北京治理；二是重點地區重點防控，關鍵人員多檢測，也可以更多善用新科技。

至於防疫與經濟發展如何兼顧，李稻葵認為，北京應該加快與河北和周邊地區的互聯互通，發布統一的政策，因為現行北京與環京區域防控政策不一致，讓很多通勤族感到困惑。

李稻葵也坦言，今年秋天和明年春天可能還會有好幾輪疫情，面對疫情的持久戰，對於宏觀政策的把握是工作重點之一。他說，現在中國大陸的生產基本上恢復了，下一步要幫助市場恢復，幫助消費恢復，這個是關鍵之關鍵。

李稻葵進一步強調，宏觀政策推動的前提，是能夠科學精準的全面復市。他建議應該先精準地去防控疫情，精準地全面恢復市場。 「市場恢復了，企業開工了，政府再通過貸款支持企業。企業不開工，政府貼錢的話，那就是無底洞。」

►他奶奶的美麗小秘訣喔

ET快訊
岳庭13歲兒敗血症「邊哭邊吐血」生命跡象不穩　醫：狀況很不好
「2萬支iPhone 11」全燒光！　陸貨櫃車起火損失6億元
網罵台灣防疫超鬆散！　莊人祥笑回實際狀況
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

他怒喝10罐啤酒「18hrs完全沒尿尿」　隔天膀胱爆裂3洞…直接被腸子填滿！

雲南27人快艇翻沉1死9失蹤！　初步調查：緬甸船偷渡「中國公民出境」

影／貨櫃車高速上側翻起火！　「2萬台iPhone手機」燒光光

IMF：中國2021年經濟成長率8.2%

北京疫變如何救市　李稻葵：企業不開工，政府貼錢就是無底洞

北京直擊／老司機自備「透明套」趴趴走　載客免驚被感染　

美國利用台灣激怒大陸　張榮恭：提防成為川普連任工具

又一家海外潮牌退出中國！　英國Superdry：7月起陸續關閉門市

北京直擊／14天隔離結束！社區鐵鍊仍未拆...官方禁網紅店群聚消費

愛上遊戲...23歲男化身奪命惡魔！斧頭狂砍養父母：在發洩戾氣

《我的婆婆》媳婦和婆婆開戰　劉品言狠嗆鍾欣凌：老太婆！！

衝浪神童！5歲小鮮肉不懼大海　成功「追浪」秒站起...網：太強啦

20多歲日女來台就學疑南部染疫　陳：社區感染可能性一直沒排除

楊超越「超崩壞哭腔」告別火箭少女101　淚噴「跟老闆吵架第一名」全場笑炸ＸＤ

新款5輪車？他撞重機後加速肇逃　2車合體狂冒火花...騎士：我車呢

伍佰最小粉絲！2歲萌妹在家高歌　身藏老靈魂...狂唱「Last Dance」

陸配「台灣腔」被嫌舔台、噁心 她霸氣嗆：準備融入這裡的態度

金鐘校友畢典撕演講稿、喝台啤　真白致詞嗨翻：今年畢業生超衰！

桃園翁被擋叭1下遭推倒地慘死　男辯只是拉扯...打9拳影片打臉

救護車搶救86歲嬤！　動線遭阻擋 惡劣男「要保養車」輾爆警示錐

他怒喝10罐啤酒「18hrs完全沒尿尿」　隔天膀胱爆裂3洞…直接被腸子填滿！

雲南27人快艇翻沉1死9失蹤！　初步調查：緬甸船偷渡「中國公民出境」

影／貨櫃車高速上側翻起火！　「2萬台iPhone手機」燒光光

IMF：中國2021年經濟成長率8.2%

北京疫變如何救市　李稻葵：企業不開工，政府貼錢就是無底洞

北京直擊／老司機自備「透明套」趴趴走　載客免驚被感染　

美國利用台灣激怒大陸　張榮恭：提防成為川普連任工具

又一家海外潮牌退出中國！　英國Superdry：7月起陸續關閉門市

北京直擊／14天隔離結束！社區鐵鍊仍未拆...官方禁網紅店群聚消費

愛上遊戲...23歲男化身奪命惡魔！斧頭狂砍養父母：在發洩戾氣

戀愛、離婚都陪著她！宋慧喬為他破例　現身電影院「貼臉親密照曝光」

端午節就是要拜這尊　　國定古蹟麥寮拱範宮請出「龍頭公」

報告揭北京鎖定開發中國家記者　提供免費出遊…壓下負面消息

國小獎狀「立委照片」篇幅大過學生　網傻眼：以為是競選文宣

端午連假睡覺被打擾…辣媽直播主火大想翻臉　下一秒被婆婆「霸氣舉動」征服

貨櫃屋賞夜景、數星星！特搜台中咖啡廳　三角森林玻璃屋超浪漫

桃園男凌晨喧嘩遇警盤查　謊報身分被戳破警查出是毒品通緝犯

黑衣男大街激吼女友爸…亮甩棍「譙到燒聲狂咳嗽」！網笑：阿是要動手了沒

他怒喝10罐啤酒「18hrs完全沒尿尿」　隔天膀胱爆裂3洞…直接被腸子填滿！

基隆碩士生偷拍裙底風光　美女教師同意和解：給他改過自新機會

熱血哥目睹孕婦遭後方機車追撞 他停車衝過車道「想挽救這家庭」

大陸熱門新聞

短褲妹當街遭屠殺亡！殘破身軀無力掙扎斷氣

婚禮出動「30台勞斯萊斯」炫富　新郎下場慘了

女孩溺水「7同學詭譎搶跳水救人」變8具浮屍

孩子爸是誰？心機妹一舉動500萬進袋

中國發布「釣魚台正名」打臉日本！

熱褲女團霸佔馬路！　大跳「抖臀舞」下場慘了

陸搶劫案跌90%！原因竟和它有關

高速上滿地iPhone手機！2萬台都被燒毀

流浪漢爆紅賺百萬！1年後慘況曝光

人妻剛辦完離婚…慘遭前夫「血腥屠殺」慘死！

OL怒給旅館負評！旅館威脅公開個資

嬰兒嗆奶窒息！她人工吸痰直接吞下

名校女大生瘋狂勾人夫！露骨對話曝

更多熱門

相關新聞

60多歲男回台前瓜地馬拉「2採陰」

60多歲男回台前瓜地馬拉「2採陰」

中央流行疫情指揮中心今（25）日公布新增一例境外移入，個案為60多歲男性，今年4月初赴瓜地馬拉從事商務活動，6月1日出現咳嗽、呼吸喘及骨頭酸等症狀，曾在當地就診檢驗兩次皆為陰性反應。

每天接客「憂染疫」 他自保...與乘客「隔套」趴趴走

每天接客「憂染疫」 他自保...與乘客「隔套」趴趴走

麥基患氣喘曾染肺炎恐無法參加復賽

麥基患氣喘曾染肺炎恐無法參加復賽

新增1境外移入　指揮中心最新說明

新增1境外移入　指揮中心最新說明

英國Superdry宣布暫別中國市場

英國Superdry宣布暫別中國市場

關鍵字：

新冠肺炎中國北京新發地大陸疫情大陸戰疫開工李稻葵

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

愷樂救羅志祥「密謀下一步」曝光！

快訊／再增1例境外移入！指揮中心下午2點記者會說明

酷炫接瑀熙過夜全被拍！4天後「火辣正牌女友現身」

板橋妹遇襲胸壯狼　慘遭當眾扯下內衣狂毆

日女留學生在台染疫？ICU醫：三種可能

短褲妹當街遭屠殺亡！殘破身軀無力掙扎斷氣

女北捷被扯掉內衣暴打　網怒：她很勇敢

即／男在列車大喊「我要殺全車旅客！」

周揚青毀滅信「愷樂第一時間反應」曝

車位有權狀「竟要求抽籤」　管委會：住戶沒位子

基隆紅燈區「七年級辣妻」被逮求饒

KID、小鬼驚爆不合　1照片揭真相

陳時中：端午連假不鼓勵去人多地方

照片值45000　他看開罰理由傻眼

搭捷運遇到「萌系大腳交」坐隔壁

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》媳婦和婆婆開戰　劉品言狠嗆鍾欣凌：老太婆！！

《我的婆婆》媳婦和婆婆開戰　劉品言狠嗆鍾欣凌：老太婆！！
衝浪神童！5歲小鮮肉不懼大海　成功「追浪」秒站起...網：太強啦

衝浪神童！5歲小鮮肉不懼大海　成功「追浪」秒站起...網：太強啦

20多歲日女來台就學疑南部染疫　陳：社區感染可能性一直沒排除

20多歲日女來台就學疑南部染疫　陳：社區感染可能性一直沒排除

楊超越「超崩壞哭腔」告別火箭少女101　淚噴「跟老闆吵架第一名」全場笑炸ＸＤ

楊超越「超崩壞哭腔」告別火箭少女101　淚噴「跟老闆吵架第一名」全場笑炸ＸＤ

新款5輪車？他撞重機後加速肇逃　2車合體狂冒火花...騎士：我車呢

新款5輪車？他撞重機後加速肇逃　2車合體狂冒火花...騎士：我車呢

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面