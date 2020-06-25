北京疫變如何救市　李稻葵：企業不開工，政府貼錢就是無底洞

▲北京疫情嚴峻，許多商店調整防控措施，或是乾脆關門。（圖／記者任以芳攝）

記者陳政錄／綜合報導

北京近日爆發新冠肺炎疫情，使剛剛復甦的經濟再次受到衝擊，對於政府是否該立刻出手就市，中國知名經濟學家李稻葵坦言，從現階段來看，應仍以防控疫情為主，「市場恢復了，企業開工了，政府再通過貸款支持企業。企業不開工，政府貼錢的話，那就是無底洞。」

李稻葵曾任中國人民銀行貨幣政策委員會委員，是中國重要的財經智囊之一，他在近日以清華大學中國經濟思想與實踐研究院創始院長身分，接受陸媒《中新經緯》專訪。

▲大陸經濟學者李稻葵 。（圖／翻攝自新浪財經微博）

對於北京近日發生的疫情，他首先表示，「因為有了一定的經驗，北京的疫情防控做得非常不錯。」以北京2000多萬人口來看，每天新增病例不到20個，比一些交通事故發生的機率還要低。

但他也提到，如果能做好兩點措施的話，產業可以繼續復工復產，第一條就是精準防控，比如一個社區出了問題，就針對這個社區進行治理，而不是全北京治理；二是重點地區重點防控，關鍵人員多檢測，也可以更多善用新科技。

至於防疫與經濟發展如何兼顧，李稻葵認為，北京應該加快與河北和周邊地區的互聯互通，發布統一的政策，因為現行北京與環京區域防控政策不一致，讓很多通勤族感到困惑。

李稻葵也坦言，今年秋天和明年春天可能還會有好幾輪疫情，面對疫情的持久戰，對於宏觀政策的把握是工作重點之一。他說，現在中國大陸的生產基本上恢復了，下一步要幫助市場恢復，幫助消費恢復，這個是關鍵之關鍵。

李稻葵進一步強調，宏觀政策推動的前提，是能夠科學精準的全面復市。他建議應該先精準地去防控疫情，精準地全面恢復市場。 「市場恢復了，企業開工了，政府再通過貸款支持企業。企業不開工，政府貼錢的話，那就是無底洞。」

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