又一家海外潮牌退出中國！　英國Superdry：7月起陸續關閉門市

▲英國品牌Superdry宣布暫別中國大陸市場。（圖／翻攝Superdry官網）

記者陳政錄／綜合報導

在新冠肺炎疫情，和大陸國產品牌崛起雙重影響下，英國潮流品牌Superdry昨（24日）透過官方微博、微信帳號公告：「Superdry極度乾燥即將暫別中國大陸市場」，引起陸網熱議，其天貓旗艦店也稱，將於7月24日起關閉。這是繼美國Forever 21、GAP旗下Old Navy、英國New Look後，再有國際潮流品牌撤出中國。

在此之前，Superdry已先於6月18日時表示，在對長期發展戰略進行審核後，集團已和中國合作夥伴、服飾品牌歐時力母公司赫基集團達成協議，將退出雙方在中國成立的合資企業，並收回對中國業務的控制權。

▲疫情衝擊海外品牌在中國大陸的經營。（圖／路透）

目前，Superdry在中國大陸擁有25家自營店和41家特許經營店，預計所有自營店將於8月底前關閉。Superdry指出，未來在中國市場的業務，將透過英國官網繼續營運。

Superdry是在2016年與赫基集團成立合作公司，進軍中國市場，前者負責品牌形象、設計、推廣，後者負責財務、物流等，雙方共投入1800萬英鎊（約合1.8億元人民幣），各持股五成、簽下10年合約，期待大展鴻圖。

但隨大陸本土品牌崛起，以及市場潛力仍待發掘，2016年Superdry的合資公司在中國就虧損了150萬英鎊，到2019財年，虧損繼續擴大到370萬英鎊，約合3184萬人民幣。尤其受疫情影響，目前Superdry已暫時關閉全球多個國家和地區的門市。

有網友回憶Superdry剛進入中國大陸時的心情，表示「那時候很頻繁地去三里屯旗艦店」、「最期待品牌大促銷」，但也有人稱，近幾個月已經陸續看到Superdry門市關店，當他們致電詢問時，也得到官方「不好意思，受疫情的影響，我們要暫時退出(中國內地市場)了」的回覆。

除Superdry之外，近年來還有包括英國時裝品牌New Look、美國FOREVER 21、Gap集團旗下的Old Navy、義大利10 Corso Como等多個品牌，均陸續退出中國市場。波士頓諮詢董事總經理、全球合夥人楊立表示，這是因為海外品牌的快時尚模式，到了中國市場會面臨更到挑戰，因為中國本土也有很多更快，或者效率更高的本土品牌。

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