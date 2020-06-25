北京直擊／老司機自備「透明套」趴趴走　載客免驚被感染　

記者任以芳／北京報導

北京自12日爆發疫情後，不只居民擔心，身為前線服務從業人員更是心驚膽顫。像是北京計程車行業的防疫工作不只有消毒，外加「透明罩護體」。《ETtoday新聞雲》記者直擊計程車現況，駕駛座與乘客相隔一層透明塑膠布，司機表示，「防護罩主要隔絕飛沫傳染，車內外至少消毒兩次，自己開車也安心。」

▲北京計程車加裝防護膜，缺點是必須開窗透氣。（圖／記者任以芳攝）

今年一月底武漢爆發疫情，北京所有出租車都加裝「透明罩」一直到五月底才拆除，沒想到本月12日又爆發二次疫情，前線開車計程車駕駛說不怕都是硬撐的。有司機私下告訴《ETtoday新聞雲》記者，「只要乘客上車，都要觀察對方有沒有病懨懨的感覺，萬一咳嗽、打噴嚏，心理怕得要死，又不好意思開窗，口罩天天帶著不敢脫下來。」

▲杜絕縫隙，駕駛DIY釘子加固塑膠罩。（圖／記者任以芳攝）

如今，北京有部分計程車司機又把「透明罩」裝回來，為了杜絕縫隙自己DIY釘子加固塑膠罩，安裝在駕駛座和乘客座之間，唯一壞處是不能開冷氣，開窗透氣才有效果。其他大型連鎖叫車業者的車隊也有協助司機裝防護罩，規定必須開冷氣，就算有「隔罩」密閉空間還是有縫隙。司機也向記者表示，「因為夏天到了，北京高溫三十多度，加裝防護罩不開冷氣肯定被投訴。」

▼計程車加裝塑膠罩防疫還是有縫隙。（圖／記者任以芳攝）

▲北京計程車司機全面核酸檢測。（圖／記者任以芳攝）

目前，北京針對重點區域、人員嚴格集中14天醫學觀察和核酸檢測要求，規定所有出租車、網約車都要持續防疫。大陸知名的滴滴打車、首汽約車等打車平台也主動幫司機安排「免費」核酸檢測，讓駕駛、乘客都安心。