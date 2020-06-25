在瓜地馬拉2採陰！60多歲男回台「呼吸喘加劇」確診

記者黃凱翊／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（25）日公布新增一例境外移入，個案為60多歲男性，今年4月初赴瓜地馬拉從事商務活動，6月1日出現咳嗽、呼吸喘及骨頭酸等症狀，曾在當地就診檢驗兩次皆為陰性反應。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者林敬旻攝）

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指揮中心表示，該名個案6月23日呼吸喘的症狀加劇，6月24日返國入境時主動通報，由機場檢疫人員安排採檢後送至集中檢疫所隔離，於今日確診，目前住院隔離治療中。個案6月初身體就出現咳嗽等症狀，但在當地檢驗兩次都是陰性反應，24日返台入境後即送往檢疫所及醫院隔離，未與國內親友接觸，目前已將前後兩排旅客10人列為居家隔離接觸者。

指揮中心統計，截至目前累計 75,815例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含74,864例排除)，其中447例確診，分別為356例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。

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