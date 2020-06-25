韓戰70周年！美韓國防部重申「血盟關係」...呼籲「北韓去核」：勿輕舉妄動

▲南韓國防部長鄭景斗、美國國防部長埃斯柏、日本防衛大臣河野太郎。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

今（25）日為韓戰70周年紀念日，南韓國防部長鄭景斗（정경두）與美國國防部長馬克‧埃斯柏（Mark Thomas Esper）凌晨4時（南韓時間）發表共同聲明，呼籲北韓（朝鮮）當局應遵守新加坡川金會聯合聲明，以及《919南北軍事協議》。

綜合韓媒報導，兩國在聲明中表示，未來將持續透過情報交換、高層政策會議、聯合軍演等維持並增進區域內的和平與穩定，「達成朝鮮半島的和平相當艱辛，韓美兩國守護和平的意志相當堅定，未來更致力於遵守聯合國安理會決議，追求北韓無核化，為幫助美朝間能持續對話，將維持現行縮減韓美軍演規模的方針。」

兩國在聲明中補充道，「韓美同盟的基礎，在於雙方間的信賴、自由、民主主義、人權、法治主義等共同價值，為繼承韓美聯軍的傳統，兩國國防部長承諾將擴大合作的幅度與力道，強化安保關係。」

聲明中表示，韓戰是韓美兩國締為血盟之邦的契機，「為保障韓半島（朝鮮半島）永久的和平與繁榮，雙方持續遵守聯合防衛體制。」

近期北韓動作不斷，除炸毀兩韓聯辦，還揚言要重新駐軍非軍事區，甚至重新設置對南韓的揚聲器，最後在最高領導人金正恩23日召開勞動黨中央軍事委員會，才決定暫時擱置軍方的作戰計畫。

據悉，美國與北韓元首2018年6月12日在新加坡會晤，並簽署聯合公報，宣佈建立新形美朝關係、構築朝鮮半島和平體制、朝鮮半島的無核化。

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