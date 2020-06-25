1個月來8次！共機繞台「美開戰機率大增」　彭博：10年後出現「新台海關係」

▲國防部證實，共機越過台海中線，我軍升空載彈攔截驅離。（圖／國防部提供）

記者陳亭伃／綜合報導

共機近日多次進入台灣防空識別區，截至24日已是本月8度擾台，對此《彭博社》多角度分析，認為美國不該在搖擺不定的「支持台灣」，因為以長期來看，擺盪的台海局勢，恐怕將增加開戰風險，且也讓中美關係「折磨式」的降至冰點。

根據《彭博社》報導，共機本月已8次擾台，有別於前幾年，過去幾周的頻繁程度相當不尋常，似乎也象徵「警示升級」。自蔡英文上任以來，表明了中國與台灣之間的分歧已經家大，且於此同時，台灣也不斷拉近與美國的經濟關係、以及川普幕僚、美國會的關係，這讓中國相當不滿；此外，蔡英文的當選更表明了「兩岸關係不會有太大的改變，但北京方面的立場會更加強硬，和平、不受強制的對談恐怕不可能」。

美國企業研究所（American Enterprise Institute）學者馬札（Michael Mazza）表示，台灣如今像是走在連接中國中間的鋼索，「10年後恐怕將會看到台灣海峽出現新的危機」。《彭博社》報導中指出，台灣問題實際上中美之間的一個關鍵問題，儘管中國不斷強調「台灣問題是國內問題」，但換句話說，台灣問沒有解決，中國與美國之間的問題也不會得到緩解。

報導中也提到，川普政府對於台灣搖擺不定的支持，卻在軍售上不顧中國反對的進行，這也將讓三方關係產生矛盾。一些美國議員敦促政府需要更加明確的支持台灣，但卻可能將會激怒中國，然而若以地緣政治而論，倘若中國得到台灣，解放軍海軍將會更飽合的立足點，更能從旁「接近日本」，且台灣有許多晶片大廠，恐怕也將會壟斷全球電子產品生產。

馬札也坦承，「台海問題上，除了台灣自身的經濟努力之外，美國的強大軍事力量也是一助力，但隨著解放軍現代化，保衛台灣勢必將成為更大的挑戰。」

►東西這樣買，端午不無聊