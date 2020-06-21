北韓開嗆！若引爆新韓戰...按下紅色按鈕「用核武把美國炸成灰」：絕不寬貸

▲北韓威脅若朝鮮半島開啟戰事，美國將會亡於核戰。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）近日開始大量印製「反南韓」傳單，宣稱兩韓協議已成廢紙，暫不撤回對南韓施放傳單的計畫。根據《俄塔社》，北韓又對美國出言威脅，表示若朝鮮半島發生任何新戰事，屆時美國鐵定被核武炸得粉碎、自取滅亡。

韓戰即將迎來70周年紀念（6月25日），北韓駐俄羅斯莫斯科大使館20日（當地時間）發表一篇報導文，「現在北朝鮮（北韓）擁有戰略武器、核武，只要地球上任何一方敢威脅我們，不管是何方神聖，我們一定會出兵討伐，絕不寬貸。」

北韓補充道，「美國數十年以來，在朝鮮半島戰事上始終無法記取教訓，持續敵對行為，特別是今年和南朝鮮（南韓）當局在周遭地帶不斷展開軍事行動，將軍事力量從美國本土、海外擴及至朝鮮半島，為的就是能迅速打擊北朝鮮。」

北韓最後威脅道，「若朝鮮半島開啟新戰事，一定會招致美帝滅亡，成為記錄在人類歷史上的一件大事。」

根據《美國之音》（VOA），美國國務院4月17日曾透過發言人室呼籲北韓盡快坐上談判桌協商無核化，「北韓持續開發非法核武、彈道飛彈，已成為國際社會無法容忍的威脅。」

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