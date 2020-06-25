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前川普顧問佛林通俄案　上訴法院批准撤告

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▲▼ 美國前白宮國家安全顧問佛林（Michael Flynn）。（圖／路透）

▲前白宮國家安全顧問佛林（Michael Flynn）。（圖／路透）

文／中央社華盛頓24日綜合外電報導

華盛頓聯邦上訴法院今天撤銷「通俄門」案關鍵人物、前白宮國家安全顧問佛林的刑事控罪，白宮和司法部都高呼勝利，國會民主黨人卻指控川普政府，把司法部政治化了。

川普3年來致力抹去俄羅斯干預美國大選的「通俄門」調查案汙點，上訴法院今天的裁定，不啻為他一大勝利。即便佛林（Michael Flynn）已有兩次認罪，坦承他在與俄羅斯接觸方面對聯邦調查局探員說謊，上訴法院仍支持司法部長巴爾（Bill Barr）先前的意外決定，批准撤銷佛林控罪。

白宮與司法部高呼勝利，民主黨人卻說，佛林一案是凸顯巴爾破壞司法程序，在政治上協助川普的又一案例。

白宮發言人麥肯阿尼（Kayleigh McEnany）表示，這項裁定是「司法與真相的勝利」。川普則說，身為他前競選團隊顧問的佛林一直遭到「迫害」。

川普告訴記者：「我很開心地聽到有關佛林將軍的事。他遭遇的對待可怕至極。」

聯邦眾議院司法委員會主席納德勒（Jerrold Nadler）表示，從巴爾最近介入、反對自己部門檢察官求處的刑期，力保川普另一顧問史東（Roger Stone）獲得較輕量刑，以及正在調查川普親信的紐約最高檢察官20日遭巴爾解職等案例看來，佛林案不過是巴爾伸手協助川普與其親信的冰山一角。

「他是總統的喬事人，他讓我們看到，總統的朋友自有一套規則，我們其他人則適用另一套規定。」

上訴法院針對佛林案的裁定，推翻了下級法院準備對佛林說謊一事宣布量刑的決定。

佛林2017年12月對祕密接觸俄國的華盛頓特使認罪。這項認罪協議，為特別檢察官穆勒（Robert Mueller）廣泛調查川普競選團隊與莫斯科勾結一案立下基石。

但今年5月7日巴爾卻插手介入要求法院撤銷此案，他所持理由是，針對佛林的調查，一直沒有法律基礎。

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