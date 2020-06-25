9年前311大地震再爆餘震！千葉規模6.2地震　8旬婦從床上摔落骨折送醫

▲千葉縣25日發生最大震度5弱地震。（圖／翻攝自日本氣象廳）



記者王佩翊／編譯

日本千葉縣25日凌晨4時47分左右發生規模6.2地震，震央位於千葉縣東方海域（北緯35.5度，東經141.2度），深度約為36公里，最大震度5弱，位於千葉縣旭市，其餘東北至東海地區也能感覺到震度1到4的晃度。氣象廳表示，此次地震為9年前311大地震的餘震，雖沒有發生海嘯風險，但未來一週內恐怕將會再度發生相同規模的地震。

根據氣象廳觀測資料，此次地震規模6.2，深度36公里，目前觀測到的最大震度為5弱。氣象廳上午召開記者會表示，此次地震應該是9年前規模9.0的311大地震所引起的餘震。氣象廳也提醒，部分感受到強烈震度的地區未來一週內可能會再度發生震度5弱等級的地震，呼籲民眾務必小心謹慎。

根據市原市消防人員表示，凌晨地震發生當時，有一名81歲的老婦人因被地震驚醒，從床上跌落地面，導致左腳骨折，目前已被送往醫院治療。

除了感受到震度5弱的千葉縣旭市外，茨城縣南部、千葉縣北西部、千葉縣南部為震度4；茨城縣北部、櫪木縣南部、埼玉縣北部、東京都23區、神奈川縣東部、神奈川縣西部、山梨縣東部為震度3。

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