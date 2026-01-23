　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

27歲BMW男自撞巨石翻車受困！內臟出血拒認酒駕...公共危險送辦

記者陳洋、葉品辰／澎湖報導

澎湖縣縣道204線烏崁段今(23)日清晨發生BMW休旅車自撞翻覆事故，27歲卓姓男子駕車由郊區往馬公市區行駛時，失控撞上路旁號誌桿與巨石，車輛倒栽蔥翻覆，駕駛一度受困。警消破壞車門將人救出，送醫後發現卓男酒測值高達0.34mg/L，已構成酒駕，警方依公共危險罪方向偵辦。

澎湖縣政府消防局指出，上午6時03分接獲民眾報案，指縣道204線機場往馬公方向約5.5公里處發生車禍、有人受困，隨即派遣3車6人前往搶救。到場時發現BMW休旅車翻覆在路旁，車頂著地，前保險桿與零件噴飛散落一地，駕駛卡在車內無法脫困。

▲澎湖男酒駕自撞巨石，整輛車翻覆受困其中。（圖／記者陳洋翻攝）

▲澎湖男酒駕自撞巨石，整輛車翻覆受困其中。（圖／記者陳洋翻攝）

消防人員立即使用破壞器材拆除副駕駛座車門，順利將駕駛救出。卓男臉部及左大腿有撕裂傷，因內臟出血不適，現場由救護人員清洗包紮後，送往三軍總醫院澎湖分院治療。此外，現場員警聞到其身上散發濃厚酒味，經實施呼氣酒精濃度檢測，測得0.34mg/L。雖然他否認飲酒並拒絕說明飲酒地點，但相關事證明確，全案已依酒駕肇事公共危險罪函送偵辦。

▲澎湖男意外自撞，整輛車翻困其中。（圖／記者陳洋翻攝）

▲卓男測得0.34mg/L酒駕事實明確，但他卻否認飲酒。（圖／記者陳洋翻攝）

01/21 全台詐欺最新數據

期末考上百學生被記警告！　奇葩理由網炸鍋
詹能傑移靈！　同仁冒雨落淚送別
劉寶傑：蔡英文開始有動作是給賴清德警告　賴對內、對外都搞不定
快訊／要賴清德赴立院報告1.25兆軍購！　55：51表決通過
快訊／日本眾議院正式解散！　2/8舉行大選
藍委收賴清德春聯嗆「青鳥誰愛誰拿去」　網灌爆：蠻沒品
獨／性侵女兒348次！狼警陳屍家中　法院判決不受理
竊電比特幣挖礦慘了！　2人要賠台電3348萬

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

澎湖車禍自撞受困翻覆影音酒駕

