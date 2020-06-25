波頓爆川普裝沒看見病毒　不想聽到「朋友習近平」的壞消息！

▲波頓爆出川普害怕聽到與中國疫情有關的壞消息。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

白宮前國安顧問波頓（John Bolton）24日表示，他對於總統川普（Donald Trump）應對疫情的方式不具信心。他還指出，川普對疫情視而不見，因為他不願聽到來自他的「朋友」，也就是與中國國家主席習近平相關的壞消息。

波頓近期發行新書《事發之室－白宮回憶錄》（The Room Where It Happened : A White House Memoir），揭露他替川普工作時的種種荒謬事蹟。他24日告訴CNN，川普不願聽到中國疫情的壞消息，「假裝沒看見」病毒。

波頓還以「空椅子」來形容川普在白宮的狀況，「總統不想聽到有關他的朋友，習近平的壞消息。」他說，川普不願得知中國掩蓋疫情的負面資訊，也不想搞懂這對美中貿易協議的潛在影響，「他也不想聽到，大流行可能影響美國經濟以及他尋求的連任。」

▲波頓新書《事發之室－白宮回憶錄》。（圖／達志影像／美聯社）

川普忽視早期跡象的作為，使得波頓認為總統此舉阻礙美國的抗疫能力，他對總統沒有信心。他直言，像美國這樣規模的國家，州與地方當局應發揮重要作用，但聯邦層級的反應卻出現失調。

另一方面，針對美國近期的示威活動。波頓告訴CNN，他不認為川普是種族主義者，「我在他的發言中沒看到這點，我想他可能會被指控漠然，我們都有可能被指責為不夠敏感。」波頓還提到，早在他任職期間，他就準備好了辭呈；如今他已盡力，將歷史寫入書中。

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