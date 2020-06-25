中火不甩台中市府「點火2號機」　顏寬恒震怒：有七成民眾反對重啟

▲台中市環保局副局長陳宏益率隊前往中火稽查。（圖／台中市政府提供）

記者林彥臣／綜合報導

台中市政府為了改善空污，廢止台中火力發電廠2、3號兩部燃煤機組許可證，不准運轉發電，不過環保署不但撤銷廢照處分，還宣布24日晚間將點燃2號機。台中市環保局不僅槓上中央，在24日晚間進入中火稽查，前立委顏寬恒也在臉書震怒表示，「說好的不缺電？」

台中市環保局副局長陳宏益晚間9點半率隊進入廠內稽查前表示，如果機組真的違法啟動，會先開罰，隔天再來複查，再不停機，就依違反空污法移送檢方偵辦。

▲顏寬恒在臉書發文，表示反對中火重啟2號機。（圖／記者蔡佩旻攝）



市政府晚間7點發布新聞稿表示，台電執意啟動中火2號機組，屬於未有操作許可證而啟動操作的狀況，違反空汙法之規定，台電以「合理調度」為由，進行不合法、不合理的啟動中火2號機組，除了表達嚴正抗議之外，如經確認違法啟動，將依空污法處10萬元以上至2000萬元以下罰鍰，並命停工及限期申請許可證，若中火不遵行市府停工的命令者，負責人恐受3年以下有期徒刑之刑責。

前立委顏寬恒在臉書發文表示，兩天前台電表示，「天氣炎熱，節電更顯重要，現在疫情比較舒緩，希望大家走出戶外拚經濟，不要留在家裡吹冷氣。」兩天後台電表示，「重啟2號機組。」在家吹電扇？出門吸廢氣？台中人現在只能二選一嗎

顏寬恒還表示，「說好的關一天」、「說好的不缺電」、「變成多開一組」、「有七成民眾反對重啟」。

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