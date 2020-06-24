中火不甩廢證處分24日晚「2號機點火」供電　中市府：依法開罰

▲台中市政府表示，如果確認中火違法啟動，將依空污法最高處2千萬元罰鍰，並勒令停工。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府為了改善空污，廢止台中火力發電廠2、3號兩部燃煤機組許可證，不准運轉發電，不過，環保署撤銷中市府廢照處分，還宣布24日晚間將點燃2號機恢復供電，台中市政府為此表達強烈抗議，如確認違法啟動，將依空污法最高處2千萬元罰鍰，並且勒令停工，若中火不遵行停工命令，負責人恐面臨3年以下有期徒刑。

市政府表示，若台電執意啟動中火2號機組，屬於未有操作許可證而啟動操作的狀況，違反空汙法之規定，另外，近幾日全天呈現供電充裕「綠燈等級」，台電以「合理調度」為由，進行不合法、不合理的啟動中火2號機組，為此表達嚴正抗議，如經確認違法啟動，將依空污法處10萬元以上至2000萬元以下罰鍰，並命停工及限期申請許可證，若中火不遵行市府停工的命令者，負責人恐受3年以下有期徒刑之刑責。

法制局表示，環保署雖撤銷台中市政府環保局的行政處分，但依地方制度法第75條，及環保署組織條例第3條相關規定，欲撤銷直轄市政府之行政處分，應報請行政院，由行政院撤銷。環保署逕自發函撤銷，此舉侵害權力分立及地方自治權，屬於無效之行政處分。

法制局強調，台電的2、3號機組，仍屬於許可證遭廢止狀態，台電打著「合理調度」大旗，欲啟動2號機因應，中市府表示嚴正抗議。

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