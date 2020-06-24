中市府「確定明天開罰中火2號機」！　台電回擊：忍辱負重持續發電

▲台中市環保局副局長陳宏益率隊前往中火稽查，確定機組已經開始運作。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府為了改善空污，廢止台中火力發電廠2、3號兩部燃煤機組許可證，不准運轉發電，但台電24日晚間已啟動2號機組，台中市環保局副局長陳宏益晚間9點半率隊稽查後發現，鍋爐已經啟動，溫度已上升至260度，確定違反空污法；台電則回應，為了人民用電權益，只能忍辱負重，持續發電。

台電24日宣布基於合格、合法和合理原則下，晚間將點火啟動中火2號機，台中市政府立即發布新聞稿要求不要違法啟動，否則將依違反空污法開罰，晚間9點半，環保局副局長陳宏益也前往電廠稽查。

陳宏益說，工作人員已經就位，正常執行啟爐程序，而且2號機鍋爐溫度已上升至260度，先是噴注柴油，等上升至4、500度時再噴煤，確定違反空污法第63條，在沒有許可證情況下啟動機組，可處以10萬元以上、2000萬元以下罰鍰，明天上午，會將罰單送到中火，罰單上會註記要求立即停工，下午再來複查，如果溫度沒有下降，就依空污法第56條，將負責人移送法辦，可判處3年以下有期徒刑。

台電回應，一個確實能兼顧穩定供電與環保的發電機組，為了滿足人民用電需求，進行合理調度，竟遭到台中市政府視若仇敵，多次威嚇對待，實在情何以堪，為了人民用電權益，只能忍辱負重，繼續堅守崗位，持續發電，對於市府裁罰處分，台電將依法提出救濟，但台電仍呼籲市府放下成見，共尋良方，不要操作成零和的政治遊戲。

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