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快訊／槓上了！中火不甩廢證晚間點火2號機　中市府怒：依空污法送辦

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記者鄧木卿／台中報導

台中市政府為了改善空污，廢止台中火力發電廠2、3號兩部燃煤機組許可證，不准運轉發電，不過，環保署不但撤銷中市府廢照處分，還宣布24日晚間將點燃2號機，台中市環保局副局長陳宏益晚間9點半率隊進入廠內稽查前表示，如果機組真的違法啟動，會先開罰，明天再來複查，再不停機，就依違反空污法移送檢方偵辦。

▲台中市環保局副局長陳宏益率隊前往中火稽查。（圖／台中市政府提供）

▲台中市環保局副局長陳宏益率隊前往中火稽查。（圖／台中市政府提供）

▲台中市環保局副局長陳宏益率隊前往中火稽查。（圖／台中市政府提供）

市政府晚間7點發布新聞稿表示，台電執意啟動中火2號機組，屬於未有操作許可證而啟動操作的狀況，違反空汙法之規定，台電以「合理調度」為由，進行不合法、不合理的啟動中火2號機組，除了表達嚴正抗議之外，如經確認違法啟動，將依空污法處10萬元以上至2000萬元以下罰鍰，並命停工及限期申請許可證，若中火不遵行市府停工的命令者，負責人恐受3年以下有期徒刑之刑責。

法制局表示，環保署雖撤銷台中市政府環保局的行政處分，但依地方制度法第75條，及環保署組織條例第3條相關規定，欲撤銷直轄市政府之行政處分，應報請行政院，由行政院撤銷。環保署逕自發函撤銷，此舉侵害權力分立及地方自治權，屬於無效之行政處分。

陳宏益晚間9點半要進入電廠內稽查前受訪表示，中火發布新聞稿，宣布今晚7點點火，啟動2號機組，市府之前一再聲明，在法律尚有爭議之下，呼籲中火不要貿然啟動，如今中火卻選在連假前的晚上7點啟動，環保局同仁全都待命。

陳說，待會進廠稽查後，一旦發現確有違法啟動情事，視情節最高可開罰2千萬元，並要求立即停機，環保局明天會再來複查，如果明天還是不停機，就會依違反空污法移送檢方偵辦，因為這是在沒有許可證情況下的逕行操作。

他還補充說，台電日前開過董事會、股東大會，都一再聲明年底前不會缺電，如果台電真的要調度用電，也應該使用乾淨的燃氣機組，而不是使用最髒的燃煤機組，台電早已知道市政府的立場，也希望不要挑戰市府的堅定態度。

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