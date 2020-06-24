端午粽香划龍舟　學甲警與民眾頑皮追北門

▲端午連假，學甲警分局亦針對南鯤鯓代天府、井仔腳鹽田等景點及台84線北門交流道等周邊道路，加強部署警力實施交通管制與疏導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

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6月24日至6月28日期間，學甲警分局亦針對南鯤鯓代天府、井仔腳鹽田等景點及台84線北門交流道等周邊道路，加強部署警力實施交通管制與疏導，亦請來訪的遊客務必遵守交通安全規則，除能快樂出門平平安安回家，更不會傷了你的荷包，讓你玩得安全又開心。

本次連續假期轄區重要道路施工及其替代道路行駛如下：一、 台17線五王大橋改善工程：自109年6月22日進行第2階段施工，封閉原通行之北上車道進行施工作業，北上車道改行下游側新橋內側車道。

二、北門區永隆橋目前施工中，原由市道171線、南15線進入北門遊客中心遊客，請改走舊台17線進入北門遊客中心。

台南市學甲分局長甘炎民貼心提醒民眾，行經上揭施工路段時，請遵守現場管制、減速慢行，並依現場員警及交管人員指揮、引導行進，耐心行駛；或可事先利用手機APP「高速公路1968」查詢道路狀況，提早出門，避開易壅塞路段、時段，減少等候時間。另分局同時針對上揭遊樂景點，編排警力實施防竊巡邏，呼籲遊客勿將財物、皮包等貴重物品放置於車內，以免引發歹徒覬覦，趁機打破車窗竊取財物。



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