福州30多「兩岸婚姻」家庭齊聚　祭拜屈原傳承端午文化

▲福州兩岸婚姻家庭代表同慶端午。（圖／主辦方提供）

記者曾俊豪／綜合報導

福建省福州市旅台同胞親屬聯誼會20日舉辦「榕台一家親兩岸婚姻家庭端午同樂活動」，30多個兩岸婚姻家庭代表出席這次活動。他們在現場重現端午祭屈原儀式，對江面行禮敬拜、拋粽子，依照最傳統的儀式祭拜屈原，傳承端午節的文化與人文歷史。

《中新網》報導，福州市旅台同胞親屬聯誼會副會長林峰指出，今年活動以「親情榕台，和睦端陽」為主題，除了與會的兩岸婚姻家庭代表外，在台灣的台北、台中、高雄、台東、基隆、馬祖等同鄉社團以及福州鄉親也透過影片送上節日問候。

活動當天，主辦方除了重現端午祭屈原儀式，現場還設置傳統端午民俗文化體驗區，像是午時書法展示、蘭湯祓禊體驗、包粽子比賽、端午立雞蛋小遊戲、親子刺五毒體驗、端午香囊製作等。

報導指出，與會的30多位兩岸婚姻家庭代表，活動最後還圍坐在一起，分享在福州當地的工作與生活情況，甚至連和另一半的愛情故事，也是交流中的話題。

福州與台灣交流日益密切，兩岸婚姻數量也不斷增加，據官方統計，截至2019年12月，福州市涉台婚姻登記數為73154對，是目前大陸涉台婚姻最多的一座城市。

▲現場透過各種小活動體驗端午文化。（圖／主辦方提供）