端午4天連假全台「三大交通優惠」　便捷安全又省錢

▲端節廉價全台有90條國道客運路線以原價85折的優惠票價服務民眾。（圖／花蓮監理站提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮監理站表示，為鼓勵民眾於連假期間搭乘公共運輸，今年端午節連假持續實施三大交通優惠措施：國道客運優惠票價、公共運輸轉乘優惠及台灣好行半價優惠，讓民眾放心享受公共運輸的便捷。

在票價優惠部分，6月24日0時起至28日24時止，計90條國道客運路線配合提供優惠，如為平日無優惠票價的路線，將以原價85折的優惠票價服務民眾，而平日已提供優惠票價的路線，原則維持原優惠票價販售(各路線實施優惠之售票區間及優惠票價以客運業者公告為準)，鼓勵民眾在連假期間使用公共運輸返鄉、出遊或返回工作崗位，安全又省錢。

▲發車前或收班後進行車輛清潔及消毒外，再增加消毒頻率，每6小時須再消毒一次。

此外，使用第2種公共運輸工具轉乘至目的地，亦是本次交通優惠措施重點，凡搭乘國道客運路線、台鐵及高鐵後，於10小時內轉乘在地客運或市區客運，享有轉乘優惠；同時為維持交通順暢及觀光品質，使用『電子票證』搭乘台灣好行路線，可享有『半價優惠』措施，本次共計39條台灣好行路線參與優惠活動 ，相關路線資訊及停靠之觀光景點站位，均可至公路總局及觀光局網站查詢了解。

▲乘客上車前測量額溫，須通過二度量測體溫。



同時台北區監理所已在連假前協調客運業者完成車輛與駕駛人整備，提供充足的疏運量能，並配合各項防疫作業包括車輛及場站定時清潔消毒，駕駛員、服務人員每日量測體溫並配戴口罩，並於客運場站、車廂內以跑馬燈、廣播或張貼海報方式，提醒民眾注意呼吸道衛生及咳嗽禮節等個人衛生行為，各車站已準備體溫計、消毒水等防疫物資供民眾使用，並於乘客上車前測量額溫，經二度量測體溫，均有發燒症狀者（額溫超過37.5度或耳溫超過38度），則協助乘客辦理退票，並勸導其返家休息及就醫，不應搭乘大眾運輸。

在車輛消毒方面，除平常於發車前或收班後進行車輛清潔及消毒外，已要求業者增加消毒頻率，每6小時須再消毒一次。在上車前、下車後，駕駛員也會拿酒精針對冷氣口、扶手、椅背進行消毒，務求做到防疫滴水不漏，讓民眾放心享受公共運輸的便捷。

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