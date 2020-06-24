端午能量強！風水專家曝「取新水」開運祕法　五色七姓借身邊人好氣場

▲端午節這天能量非常強，相當適合開運。（示意圖／PEXELS）

網搜小組／鄺郁庭報導

端午節連假即將到來，風水專家李行日前在《命運好好玩》節目上指出，在陰曆五月五號、國曆6月25日端午節這一天，不管是節氣、民俗節日的關係也好，又或是純陽日的關係也好，這一天的能量非常的強，所以古人習慣在五月五號造運。李行接著分享2種「端午開運祕法」，讓民眾不用花太多時間、金錢，就能求得好運氣。

李行老師第一個介紹的開運法是「迎新水造運法」，他表示新水就是一天當中的第一道水，而且要取自大自然，像是住家附近有山、或喜歡爬山的人，就可以取山泉水。李行強調，想取新水的民眾最好早起，因為五點到六點的第一道水是最好的，解釋道那個時間點太陽剛出來，代表白天的開始（第一道陽光照下來），這個時候新水的生氣是最強的。

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李行老師接著表示，如果真的取不到大自然的水，退而求其次的方法，就是早上五點到六點，把居家的水龍頭打開取第一道水，也可以算是新水。取到新水之後，找一個能裝水的容器，如果可以的話，容器裡最好放一塊龍銀，沒有龍銀的話就找九枚乾隆通寶，若再沒有，就放九枚新的五十元硬幣。

▲李行老師分別介紹「迎新水造運法」和「五色七姓開運法」。（示意圖／Pixabay）

都放好之後，再來就是在一張紅紙上寫下自己求的運（財運、桃花運、考運等等），接著把開運物放到對應的方位（財位、桃花位、文昌位等等）。放好之後，就等新水自己慢慢蒸發，讓氣慢慢充滿開運的氣。

第二個方法相較之下簡單很多，就是「五色七姓開運法」，首先就是先找到五色環，接著在自己所待的環境中，像是職場，找到七個運勢很強（工作運好、剛生小孩、發生喜事等等）、但要不同姓氏的人，並請對方幫忙在五色環上打結。李行表示，打結時一邊要請對方說一個祝福的話，像是如果是找剛結婚的人，就請對方祝自己感情順利。唯一要注意的，就是不能找運氣不好的人打結，因為這樣借到的氣就是不好的氣。