環球科技大學師生製口罩套義賣　助創世植物人購尿布

▲環球科技大學時尚造型設計系結合愛妮雅化妝品集團，以「Health in Style健康時尚」為主題，設計口罩套及口罩彩妝，多名學生以時尚創意美妝走秀展示，並將口罩套義賣捐贈創世基金會，用來購買植物人所需之尿布。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

環球科技大學時尚造型設計系結合愛妮雅化妝品集團，以「Health in Style健康時尚」為主題，設計口罩套及口罩彩妝；口罩套義賣金額將全數捐贈創世基金會，用來購買植物人所需之尿布，期望在更多角落喚醒愛的力量，一起營造充滿愛心的公益社會。

愛妮雅化妝品集團，以材料購買經費捐助學生使用不同媒材元素，讓學生使用不同媒材元素設計口罩套，環球科技大學時尚造型設計學生以時尚創意美妝走秀展示，並製作了95組的可愛特色口罩套每組100元，為院民募集尿布經費，每片尿布約10元，一個口罩套就可幫忙10片尿布。

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環球科技大學時尚系主任林泳瀠帶領學生捲起衣袖，以有限的時間設計並製作完成了時尚又實用的口罩套，希望可以幫助創世基金會的公益募款，透過微小的力量拋磚引玉。時尚系大二學生何嘉敬表示，從馬來西亞來到台灣求學，一直都有注意到台灣人的愛心與溫暖，在得知創世基金會近來備受疫情影響，也想用自己所學來幫助創世，很有成就感。

創世斗六植物人安養院院長張曉蓉說指出，因為新冠肺炎疫情影響，原本預定辦理的大型活動紛紛延期或取消，第一季的募款進度不佳也不如預期，非常感謝環球科大時尚系師生鼎力相助，製作時尚口罩套協助募集安養經費，真的非常感謝他們。

張曉蓉說，植物人約2小時要換一次尿布，每個人一天約需8至10片，創世基金會「2020愛您愛您」助植物人常年服務計畫，邀請民眾一起認助時尚口罩套，支持每月植物人尿布，成為弱勢家庭背後最堅強的力量。

學生們穿著精緻美麗的服裝，以時尚創意美妝走秀展示，並製作了95組的可愛特色口罩套每組100元，為院民募集尿布經費，每片尿布約10元，一個口罩套就可幫忙10片尿布，現場特別拍賣由學生親手縫製蕾絲絲質精緻口罩套。由環球科技大學規劃義賣活動，收入全數捐贈創世基金會安養服務經費，讓愛的力量溫暖更多社會角落。義賣專線05-5377-855

▲環球科技大學時尚造型設計系結合愛妮雅化妝品集團，以「Health in Style健康時尚」為主題，設計口罩套及口罩彩妝，並將口罩套義賣捐贈創世基金會，用來購買植物人所需之尿布。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲環球科技大學時尚造型設計學生以時尚創意美妝走秀展示外，並製作了95組的可愛特色口罩套每組100元，現場義賣，為創世基金會院民募集尿布經費。（圖／記者蔡佩旻翻攝）







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