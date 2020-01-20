雲林環球科大生物技術研發　4千株金盞花盛開迎春

▲雲林私立環球科技大學生物技術系在校內栽種4千多株金盞花，目前已經盛開，美麗的花朵吸引遊客前來觀賞、照相。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

環球科技大學生物技術系20日上午在校園中生技農場「生命樹」下，舉辦「春季百花開音樂會—生物技術系成果發表會」，生物技術系栽種4千多株金盞花開成海，也吸引遊客前來觀賞、照相，發表會上體驗採摘食藥用花卉及該系研發之「花食品」及「花妝品」可謂一舉數得。

雲林私立環球科技大學位於斗六市郊，2019年9月生物技術系在校內栽種4千多株金盞花，目前已經盛開，美麗的花朵吸引遊客前來觀賞、照相，使廣達30公頃的環球校園更顯熱鬧歡愉，生氣盎然，因此，環科大今日舉辦音樂會，和愛好大自然的鄉親一起迎接充滿希望的新年。

校長沈健華表示，環球科大生物技術系以培育健康科技產業技術實務人才為目標，所以，經研究選定花瓣具有高葉黃素含量的金盞花，做為栽培成為保健食品原物料之一，目前已經具有豐碩又美麗的成果。

沈健華說，金盞花除了花瓣可泡茶以外，根莖葉也可當蔬菜食用。另外，環球科大生技農場裡也栽種金蓮花(旱蓮花)、甜蜜玫瑰、金魚草、薰衣草、天竺葵等食藥用花卉，目前適逢春天百花盛開，因此，在校園內國際書苑旁的「生命樹」下，舉辦「春季百花開音樂會暨生物技術系成果發表會」，歡樂愛花者前來體驗這場身心靈的饗宴。

▲環球科技大學生物技術系在校內栽種4千多株金盞花，發表會上體驗採摘食藥用花卉及該系研發之「花食品」及「花妝品」很受好評。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林私立環球科技大學生物技術系在校內栽種4千多株金盞花，目前已經盛開，美麗的花朵吸引遊客前來觀賞、照相。（圖／記者蔡佩旻攝）



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