怕端午粽子吃不完　雲林超創意「端午粽」大人小孩都尬意

記者蔡佩旻／雲林報導

端午節是國內具重要性的民俗節日之一，端午節最少不了就是粽子，無論是拜拜或是家族團聚大家一定都會吃到，不管是北部粽、南部粽，成串的粽子也就象徵一家團結，而現代人吃得清淡，小家庭買了粽子往往成為負擔吃不完，但又覺得沒粽子不像過節，雲林縣一家餅舖將小包裝餅乾以棉繩綑綁成串，意外成為小家庭及小孩最喜歡的「端午粽」。

▲雲林西螺鎮永香珍餅舖門口高高掛著一串串五顏六色的「端午粽」引人注目。（圖／記者蔡佩旻攝）

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西螺鎮永香珍餅舖開業30多年專賣菓餅批發，在光復西路傳統市場附近，門口高高掛著一串串五顏六色的「端午粽」引人注目，靠近一看竟然是以三角包裝的餅乾用棉線捆綁成串，宛如粽子般，業者指出，這種賣法已行之多年，除了深受小家庭、兒童喜愛之外，許多幼兒園也會買回去當應景教材，讓孩子體驗「拆粽子」不黏手。

▲永香珍餅舖廖姓業者表示，一開始只用餅乾，為了符合更多人的口味，也將相同包裝的其他零食綁著試試看，受到不少人喜愛。（圖／記者蔡佩旻攝）

永香珍餅舖的端午粽口味非常多樣化，除了有葷素食餅乾、豆乾角、巧克力豆、小饅頭之外，老人家喜歡的仙渣丸也在其中，更有營養的葡萄乾，真的能用超創意來形容。永香珍餅舖廖姓業者表示，一開始只用餅乾，為了符合更多人的口味，也將相同包裝的其他零食綁著試試看，受不少人喜愛。

▲永香珍餅舖的端午粽口味多樣化，除了有餅乾、豆乾角、小饅頭之外，仙渣丸也在其中。（圖／記者蔡佩旻攝）

廖姓業者說，夏天餅乾銷售量會較低於冬天，幾年前多家食品工廠開始流行以三角型來包裝餅乾，當時適逢端午節，兒子與媳婦發揮創意，看著就想到可以綁成粽串賣看看，沒想到反應極佳，許多小家庭的主婦會買回去代替粽子拜拜，更有阿嬤一次買多串，直說孫子不吃肉粽，但過節孩子孫子團聚，買回去小孫子才能體驗「端午粽」，意外成為端午節另類明星商品。

▲永香珍餅舖綁成的端午粽口味多樣化，除了有餅乾、豆乾角還有小饅頭。（圖／記者蔡佩旻攝）





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