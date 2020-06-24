雲林漁業永續　台塑企業魚苗放流復育助漁民豐收

記者蔡佩旻／雲林報導

台塑企業為響應政府進行漁業資源復育，長年積極在麥寮工業區附近海域投入魚苗放流之保育工作，以豐富當地漁業資源，提高在地漁民之漁獲量，自開始辦理魚苗放流以來邁入第13年度，多年來魚苗放流數已超過557萬尾。今日上午在箔子寮漁港進行施放作業，邀請學童一同體驗魚苗。

▲台塑企業辦理魚苗放流作業與雲林區漁會合作，24日放流魚種四款並選擇魚苗體長大於5公分，今年度魚苗放流總數為42萬尾。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

今年台塑企業辦理魚苗放流作業與雲林區漁會合作，24日雲林縣箔子寮漁港進行施放作業，放流魚種包括四絲馬鮁(午仔)及黃鱲鰺(紅衫)、黃錫鯛(枋頭)、黑棘鯛(黑格) 等，為提高存活率，選擇魚苗體長大於5公分，今年度魚苗放流總數為42萬尾。

除了致力豐富當地漁業資源外，台塑企業針對漁業資源保育教育宣導議題亦不遺餘力推廣，委請海洋專家前進本地校園開辦漁業資源保育宣導講習外更提供漁民益生箘、氧化劑，以多管齊下方式來促進地方漁業永續經營。

當地漁民指出，較常捕獲魚類為四絲馬鮁(午仔)與黑棘鯛(黑格) ，一斤價格可達20、30元，六輕企業放流魚苗有無，與捕獲量成正比，確實有效助益到捕魚漁民。

台塑麥寮管理部副總經理陳文仰表示，我們雲林有離島工業區後，台塑企業除做好環保、工安之外，最重要的是兼顧農民、漁民生活，所以今日的魚苗放流是為了照顧地方於外海捕魚的漁民，可以保持生計甚至捕獲量更勝以往，再加上區漁會的幫忙下讓漁民都能漁獲豐收。

▲台塑企業24日上午在箔子寮漁港進行魚苗施放作業，邀請學童一同體驗魚苗放流。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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