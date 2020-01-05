環球科大台北學生慘爆...被騙去雲林上課　教育部證實違法招生

▲環球科技大學圖書館。（示意圖／翻攝Google地圖）



記者許展溢／台北報導

環球科技大學被爆台北校區行銷管理系學生，竟被要求奔波到雲林校本部上課，完全影響生活及當初學習計畫。教育部向《ETtoday新聞雲》證實確有此事，且已違法，若不改善會將該校列為輔導學校。

教育部進一步說明，經查106年教育部曾核定環球科大在台北開設106學年度二專行銷管理系專班，如本班級有學生因休、退學等因素尚未完成學業，欲於108學年度復學時，查教育部並無核定該校108學年度於校本部以外地區上課，學生須至校本部上課完成學業。

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教育部也提，已兩度發函糾正該校，一是查到107年7月2日就該校在台北公告不實招生資訊，有誤導學生之嫌，發函列計重大行政缺失並予以糾正在案。二是在108學年度查有該校未經核定於台北開設校外專班情形，並已在108年8月16日發函列計學校重大行政缺失且限期改善。

教育部強調，107學年度核定環球科大在台北開設二專及二技時尚造型設計系各1班，但並沒有核定行銷管理系班別。教育部技職司司長楊玉惠表示，環球科大從107學年度就開始違法招生，並強調學校這樣的招生法是必須經過教育部核定，但主管機關沒有同意，已破壞招生秩序，後續若不改善，將列為輔導學校，獎補助金等都會沒有。