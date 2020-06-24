首批境外生入境！中央、文大、台南科大3港生6/26抵台





▲截至昨日統計，境外生最快將於6月26日返台，有分別來自中央大學、中國文化大學、台南應用科大的3名港生。（示意圖／桃園機場提供）

記者崔至雲／台北報導

教育部日前經指揮中心同意，發布11個低感染風險國家/地區的應屆畢業生得申請返台。截至昨（24日）統計各校申請名冊，其中最快將於6月26日有分別來自中央大學、中國文化大學、台南應用科大的3名港生預計返台；6月28日將有另三校4名港生預計返台。教育部將陸續受理並核復各校。

指揮中心日前宣布優先開放11個國家/地區的境外生，包含，越南、香港、澳門、泰國、帛琉、澳洲、紐西蘭、汶萊、斐濟、蒙古、不丹。教育部20日函文給各校，要求學校調查擬返台應屆畢業生人數與洽妥的防疫旅館後，將擬返台之境外應屆畢業生名冊，包含抵台時間、航班、入住的防疫旅館等，報教育部檢核並通報指揮中心後，即可通知境外生返台。

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教育部說明，境外生下機後，須先由機場檢疫人員確認無發燒或疑似相關症狀後，並經入境程序，始來到接機大廳。此時境外生須依告示牌前往本部與大學共同輪值的單一櫃檯報到，再由輪值人員引導搭乘機場防疫車隊或學校防疫專車，前往防疫旅館。境外生到達防疫旅館後，須有學校人員在現場協助入住、告知防疫相關事宜，並在居家檢疫14天期間，定時與境外生聯繫關懷健康狀況並回報地方政府窗口。結束居家檢疫後，即可安心返校就學。此一作業程序在避免境外生入境返校過程中出現防疫破口，以照顧國人及境外生健康。

