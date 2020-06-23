境外生解封！台大18、台師大39港澳生　7月初陸續抵台

▲台大指出，目前有18位境外生將陸續返台。（圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

中央流行疫情指揮中心日前宣布境外生可返台，目前優先11個國家、地區，共有2238人符合資格。經《ETtoday新聞雲》詢問各校，目前都在統計資料中，名單尚未報給教育部。台大指出，台大目前符合入境的境外生有18人，全都是港澳生，且以學士班學生為主，預計這一兩天將把名單交給教育部。

指揮中心日前宣布優先開放11個國家/地區的境外生，包含，越南、香港、澳門、泰國、帛琉、澳洲、紐西蘭、汶萊、斐濟、蒙古、不丹。教育部也函文給各校，要求學校於6月20日至7月5日須呈報入預計入境學生姓名、入境機場、日期、航班等。

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▲台大副校長周家蓓。（圖／記者崔至雲攝）

台大副校長周家蓓稍早指出，台大符合首波入境資格的境外生共18人，均是港澳生，且以學士班學生為主，1 8名學生都希望盡快返台，教育部雖然給的時間蠻短，帶台大將配合辦理，預計這一兩天會將名單報給教育部。

台師大表示，這次符合入境資格境外生共39人，其中香港籍22人、澳門17人，班機及回台意願還在詢問整理中，預計最快第一位返台學生要7月5日才會入境，入境學生統一入住政府指定的檢疫旅館。

政大提到，這次符合入境資格境外生目前仍在統計當中，預計7/1會有第一批返台學生入境，入境學生統一入住政府指定的檢疫旅館。

文大說明，符合目前政府放行規定的境外生有64人，都是來自港澳，學校正逐一與他們聯繫確認中，因昨天才接獲教育部公文，昨天已聯絡到的學生目前有9人表示會來台完成學業及依規定入住防疫旅館，未來人數應該還會有些增加。

