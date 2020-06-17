除陸生外開放11地區境外生返台　境外生權益小組：應按大陸「省籍」分批解禁





▲境外生權益小組呼籲指揮中心，陸生不應全面禁止，應按省份分批解禁。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

教育部今（17日）指出，將開放11個低風險國家／地區之境外生入境，但這些區域不包含陸生。對此，境外生權益小組表示，大陸近期只有北京爆發本土感染案例，若以省份觀點來看，除了北京以外，大陸應全為低風險地區，呼籲指揮中心應按省份分批解禁。

教育部稍早指出，未來將開放11個低風險國家/地區之境外生入境，包含，越南、香港、澳門、泰國、帛琉、澳洲、紐西蘭、汶萊、斐濟、蒙古、不丹。境外生權益小組回應，「很高興看到疫情指揮中心和教育部終於正面回應訴求，這顯示了台灣作為防疫的魄力和積極性，但仍然有三點質疑。

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權益小組表示，低風險和中低風險國家/地區認定名單無判別依據。目前尚未來台陸生約7000多人，佔未入境境外生總人數超過1/4，很遺憾名單中沒有大陸，但以目前大陸每日新增病例30至40人為例，與中低風險的日本、韓國類似，而大陸總人口遠高於日本、韓國，卻未在指揮中心的中低風險國家名單，這讓他們懷疑該名單的判斷並非按照科學依據。

▲教育部指出，將開放11個低風險國家／地區之境外生入境。（圖／指揮中心提供）

權益小組說，他們瞭解台灣民眾對大陸防疫數字不透明，存有隱憂，但這一隱憂不能成為台灣主動放棄訂立對待大陸疫情風險評估準則的藉口，而新加坡每日新增病例數高達300至400名，卻被認定為中低風險國家，讓他們感到困惑。

權益小組也說，疫情剛爆發時，指揮中心對大陸疫情的風險等級處理和邊境管制上是以省份作為劃分，直至全面爆發後才擴大至全中國大陸以及港澳。然而，本次解禁境外生來台卻未完全符合這樣的判斷原則。根據大陸數據，近一週，北京有兩位數的本土感染案例，浙江1例、遼寧2例，其餘省分皆為0，呼籲指揮中心應按省份分批解禁。

至於境外生來台居住的防疫旅館，教育部表示將由學生給付，權益小組認為，防疫旅館收費高昂，動輒每日2000元、3000元以上，隔離14天的花費並非大部分境外學生可以接受，他們擔心經濟狀況不佳的境外生可能因為防疫旅館隔離費用過高而不願回台，教育部應協調學校安排學生優先入住低價防疫旅館，並全額補助學生檢疫期間住宿開銷，方能完整保障境外學生受教權。